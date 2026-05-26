Rozpočet Žilinského kraja po úprave presiahol hodnotu 330 miliónov eur
Autor TASR
Žilina 26. mája (TASR) - Poslanci Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na svojom pondelkovom (25. 5.) rokovaní rozhodli o prvej tohtoročnej úprave rozpočtu. Po navýšení príjmov a výdavkov o 17,5 milióna eur prekročil celkový rozpočet hranicu 330 miliónov eur. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
Úprave rozpočtu predchádzalo schválenie záverečného účtu za rok 2025 s výsledným prebytkom 11,2 milióna eur. „Zodpovedné hospodárenie je základom toho, aby sme mohli pokračovať v investíciách do ciest, škôl, sociálnych služieb, zdravotníctva a kultúry. Som rada, že kraj má vytvorený priestor na financovanie potrieb, ktoré sú pre obyvateľov dôležité a zároveň si udržiava stabilitu,“ skonštatovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Rozpočet kapitálových výdavkov bol úpravou rozpočtu navýšený o viac ako deväť miliónov eur. Medzi najvýznamnejšie schválené projekty patria vybudovanie strediska údržby pre Horné a Dolné Kysuce v Budatíne a Novej Bystrici, rekonštrukcia viacerých ciest druhej a tretej triedy a mostov či modernizácia kotolne v budove žilinskej obchodnej akadémie.
Investície smerujú aj do všetkých štyroch krajských nemocníc. V Liptovskej nemocnici s poliklinikou (NsP) v Liptovskom Mikuláši je napríklad naplánovaná modernizácia oddelenia centrálnej sterilizácie a v Dolnooravskej NsP v Dolnom Kubíne stavebné úpravy oddelenia ortopédie. Hornooravská NsP v Trstenej bude modernizovať vysoko aseptické operačné sály a v Kysuckej NsP v Čadci pribudnú štyri nové lôžka na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny.
„Aj touto úpravou rozpočtu potvrdzujeme, že našou prioritou je investovať do vecí, ktoré ľudia reálne potrebujú - do kvalitných ciest, moderných nemocníc a dostupného vzdelávania. Ide o konkrétne projekty, ktoré zlepšia život v každom regióne nášho kraja,“ dodala Jurinová.
