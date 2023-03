Rozpočtové provizórium v Kežmarku skončilo,poslanci schválili rozpočet

Kežmarok 16. marca (TASR) - V Kežmarku skončilo rozpočtové provizórium, ktoré trvalo desať týždňov, tamojší poslanci tento týždeň schválili rozpočet. Ten bude vyrovnaný na úrovni viac ako 27 miliónov eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Barbora Sosková s tým, že rok 2023 bude pre Kežmarok v znamení prípravy projektov a dokončenia rozpracovaných investícií mesta, ktorými sa zdokonalí zdravotná starostlivosť, komunikácie či bývanie.



"Dotácie poputujú aj do športu, vzdelávania, kultúry či na podporu sociálnych služieb. Okrem dokončenia rekonštrukcií ciest a chodníkov sú naplánované aj investície do nových moderných technológií a vytvorenia smart komunikácie či revitalizácie zelene a tiež na usporiadanie 31. ročníka festivalu Európske ľudové remeslo," uviedla hovorkyňa.



Rozpočet sa podľa primátora Jána Ferenčáka nezostavoval v tejto dobe jednoducho, napriek tomu ho hodnotí ako vyvážený a prorozvojový. "Mnohé mestá a samosprávy upustili tento rok od investovania, pretože na to nemajú zdroje. Nás kríza naučila hľadať vnútorné rezervy tam, kde sme v minulosti ani netušili, že ich máme. Robíme všetko pre to, aby každá oblasť dostala príležitosť na svoje fungovanie a rozvoj," uviedol Ferenčák.



Zmeny sa dočkalo financovanie športových klubov, zámerom je podpora športu prostredníctvom sprístupnenia verejnych sportovisk v posobnosti samosprávy sirokej verejnosti. Komisia školstva, mládeže a športu má na prerozdelenie pre rok 2023 schválených 100.000 eur. Financie sú určené predovšetkým na podporu rozvoja pohybu a zdravého životného štýlu detí a mládeže. "Financovanie športu ostáva na rovnakej úrovni, zosúladili sme len poskytovanie dotácií tak, ako to určuje zákon a zároveň vrátili túto kompetenciu mestskému zastupiteľstvu," objasnil primátor.



Zároveň upozornil, že Kežmarok patrí medzi okresy s najvyššou mierou nezamestnanosti, preto sa radnica rozhodla v rozpočte ponechať možnosť celkového čerpania až 3500 eur na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. V rozpočte tiež ponechali financie na úpravu mestských cintorínov, detských ihrísk, prevádzku letného kúpaliska či výsadbu zelene. Občania sa budú môcť opäť uchádzať o podporu projektov cez participatívny rozpočet vo výške 3000 eur.



Na tohtotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva zložil sľub aj nový poslanec Igor Kredátus, ktorý nahradil Milana Glevaňáka.