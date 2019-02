Najsilnejší poslanecký klub Nový Mikuláš v stanovisku k rozpočtu uviedol, že presadil viacero pozitívnych zmien v prospech občanov.

Liptovský Mikuláš 14. februára (TASR) – Rozpočtové provizórium v Liptovskom Mikuláši sa skončilo. Rozpočet na tento rok schválili mestskí poslanci na rokovaní začiatkom tohto týždňa. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Dodala, že Liptovský Mikuláš bude v roku 2019 hospodáriť s 32 miliónmi eur. Najviac financií pôjde do školstva, sociálnej oblasti, na odpadové hospodárstvo, rekonštrukciu komunikácií či verejný poriadok a bezpečnosť.



V novom návrhu rozpočtu, ktorý radnica predložila na februárové rokovanie, boli podľa hovorkyne zapracované viaceré návrhy na zmeny od opozičných poslancov. Položky týkajúce sa opätovného uzatvorenia skládky vo Veternej Porube a komplexnej rekonštrukcie ciest, po vylúčení ktorých by mestu hrozili pokuty, radnica v rozpočte ponechala. "Predložili sme zastupiteľstvu tento nový rozpočet ako kompromis zo strany vedenia mesta voči opozícii. Zapracovali sme doň všetky nesporné a akceptovateľné návrhy opozičných a nezaradených poslancov vo výške 116.000 eur z predchádzajúceho rokovania mestského zastupiteľstva," povedal primátor Ján Blcháč.



Najsilnejší poslanecký klub Nový Mikuláš v stanovisku k rozpočtu uviedol, že presadil viacero pozitívnych zmien v prospech občanov. Do budúcnosti tiež navrhol dohodu o spôsobe financovania športových klubov a iných združení poberajúcich väčšie príspevky z rozpočtu mesta. "Chceme sa v priebehu roka 2019 dohodnúť, aby sa príspevok mesta stanovil ako percento z podielových daní mesta. Je to spravodlivý systém kopírujúci vývoj ekonomiky mesta. Budeme sa usilovať o riešenie neutešenej situácie občanov na Priemyselnej ulici, ako aj o koncepčné riešenie budovania ciest a chodníkov v budúcnosti," uvádza sa v stanovisku.



Liptovskomikulášski mestskí poslanci schvaľovali rozpočet 20., 27. a 30. decembra, 14. januára a 11. februára. Na prvých troch rokovaniach v decembri sa návrh nepodarilo schváliť. V polovici januára síce rozpočet prešiel, avšak s pozmeňujúcimi návrhmi. Ten primátor nepodpísal. Sporné boli najmä položky týkajúce sa opätovného zatvorenia skládky vo Veternej Porube a rekonštrukcia ciest. O definitívnej verzii rozpočtu mesta na rok 2019 rozhodli poslanci až na februárovom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo tento týždeň.