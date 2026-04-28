Rozprávajúce portréty Hodžu a Janošku oživia výstavu o evanjelikoch
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 28. apríla (TASR) - Rozprávajúce portréty Michala Miloslava Hodžu a Jura Janošku oživia novú výstavu mestského múzea v Liptovskom Mikuláši. Návštevníkom sa prihovoria autentickými výrokmi, ktoré vystihujú ich životné dielo a odkaz. Slávnostné sprístupnenie výstavy Evanjelici v dejinách mesta s programom pripravuje Múzeum Janka Kráľa na stredu (29. 4.). TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
Nová výstava dopĺňa revitalizovanú expozíciu Tatrín a Žiadosti slovenského národa. Súčasťou výstavy budú vzácne zbierkové predmety, napríklad historické vydanie evanjelického spevníka Cithara Sanctorum z roku 1790, odporúčací list pre Michala Miloslava Hodžu z roku 1837, historické pečatidlo cirkevného zboru z 19. storočia či vysvedčenie z miestnej evanjelickej školy zo začiatku 20. storočia.
Evanjelická cirkev zohrávala v dejinách mesta významnú úlohu už od čias reformácie. Nová interaktívna výstava priblíži významné osobnosti aj kľúčové momenty spojené s evanjelickou cirkvou, ktoré po stáročia formovali podobu Liptovského Mikuláša. „Tento rok si pripomíname viacero významných výročí spojených so životom mikulášskych evanjelikov. Od 390. výročia vydania kancionálu Cithara Sanctorum cez vznik evanjelických spolkov až po posvätenie budovy evanjelického sirotinca a evanjelického kostola v Palúdzke či otvorenie nového spolkového domu Tranoscius,“ priblížila riaditeľka múzea Katarína Verešová.
V Liptovskom Mikuláši pôsobilo množstvo osobností, ktoré ovplyvnili náboženský, kultúrny aj spoločenský život na celoslovenskej úrovni. „Pripomenieme si aj jubileá významných miestnych evanjelikov, medzi nimi Michala Miloslava Hodžu, Jura Janošku, Fedora Ruppeldta, učiteľov Márie Uličnej, Rehora Urama Podtatranského a ďalších,“ dodala.
