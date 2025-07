Stará Ľubovňa 14. júla (TASR) - Rozprávka na hrade Ľubovňa bude tento rok O dobrej bosorke Elemíre. Vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeže na mestskom úrade v Starej Ľubovni Eva Kollárová informovala, že návštevníci hradu ju budú môcť v rámci prehliadky vidieť od pondelka až do nedele 20. júla. Rozprávky s pesničkami lákajú divákov už 19 rokov.



Aktuálny ročník opäť napísal scenárista a režisér Peter Karpinský. „Bosorky zvyknú byť zlé a zákerné, no Elemíra takou byť nechce a tvrdí, že najkrajšie a najvzácnejšie je konať dobro. Ostatné bosorky ju chcú preto potrestať. Elemíra sa však bráni, tvrdí, že kúzlami treba ľuďom pomáhať. Snem bosoriek sa preto rozhodne, že Elemíra pôjde do sveta a pomocou kúziel musí za jeden deň niekoho urobiť šťastným,“ ozrejmila Kollárová.



Súčasťou rozprávkového týždňa bude aj prezentácia najnovšej knihy Karpinského Zuzkine dobrodružstvá. Opäť vzniklo päť úplne nových piesní. Texty napísali Eva Kollárová a Adam Kollár, hudbu skomponoval a nahral Daniel Lazorčák. Naspievali ich herci, ktorí v rozprávke účinkujú. Autorkami tanečných choreografií sú Jana Konkoľová a Katarína Melcherová. „Pod scénografiu sa podpísal Lukáš Popadič. Autorkou grafického podkladu aktuálneho plagátu je žiačka výtvarného odboru Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Jána Melkoviča v Starej Ľubovni Nina Greculová. Víťazný podklad vzišiel z návrhov 20 mladých autorov a organizátori z nich pripravili výstavu,“ doplnila Kollárová.



Letná rozprávka s pesničkami podľa nej už neodmysliteľne patrí k hradu Ľubovňa a za všetkým stojí terajší riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík. Od začiatku svojho pôsobenia na hrade hľadal možnosti, ako prehliadku zatraktívniť, a tak oslovil staroľubovniansku ZUŠ a spisovateľa Karpinského. „V lete 2006 tak začali písať svoju históriu hradné divadlá s pesničkami. Návštevníci si vtedy mohli pozrieť predstavenie Móric Beňovský - kráľ kráľov a každý rok s výnimkou roku 2009 pribudlo nové predstavenie,“ priblížila históriu rozprávok Kollárová.



Rozprávku budú hrať tri desiatky hercov najbližších sedem dní vždy štyrikrát za deň na jednotlivých nádvoriach. Vďaka tomu budú návštevníci putovať po celom hrade. V prípade nepriaznivého počasia rozprávku odohrajú v renesančnom paláci.