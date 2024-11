Rozprávkou pre deti sa v Poprade začne séria vianočných podujatí

Poprad 29. novembra (TASR) - Rozprávkou pre deti sa začne v nedeľu 1. decembra v Poprade séria vianočných podujatí. Popradské Vianoce odštartuje v dome kultúry dopoludňajšie interaktívne činoherno-bábkové predstavenie o škriatkovi, ktorý túži byť obdarovaný. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti s tým, že návštevníci i obyvatelia sa môžu počas decembra tešiť na viac ako tri desiatky podujatí.



"V nedeľnom príbehu sa deti dozvedia o tom, čo všetko treba urobiť pre to, aby sme na Štedrý večer našli pod stromčekom darčeky. V inscenácii Divadla pod balkónom z Banskej Bystrice budú zaujímavým spôsobom odprezentované i niektoré vianočné zvyky a tradície," priblížilo mesto.



Večer sa začne aj seriál adventných vežových koncertov. Prvé adventné svetlo z veže Kostola sv. Egídia rozsvieti dychová hudba z Matejoviec. Vianočné melódie si môžu Popradčania vychutnať aj s malým občerstvením, keďže vianočné mestečko pri fontáne ponúkne desať stánkov, v ktorých sa budú podávať rôzne horúce nápoje i jedlá.



"Na posledný mesiac v roku sme pripravili celkovo 35 vianočných programov, koncertov a podujatí," dodalo mesto. Vianočný stromček a výzdobu v meste, ktorá je považovaná za jednu z najkrajších na Slovensku, rozsvieti Mikuláš vo štvrtok 5. decembra. Konať sa budú aj vianočné trhy, a to od 13. do 21. decembra na Námestí sv. Egídia. Kompletnú ponuku nájdu obyvatelia i návštevníci na mestskej webovej stránke, ale aj v decembrovom mesačníku. O programe bude radnica informovať priebežne aj na sociálnych sieťach.