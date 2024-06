Bojnice 12. júna (TASR) - Tohtoročné rozprávkové podujatie na Bojnickom zámku čerpá inšpiráciu od starých mám. Hlavnou myšlienkou prehliadky s trojicou príbehov je uzdravovanie duší prostredníctvom liečivej sily rozprávok a byliniek. Prvá etapa Babičkiných rozprávok na Bojnickom zámku sa začala v stredu a potrvá do nedele 16. júna, druhá bude od 19. do 23. júna.



Autorka podujatia Petra Roháčová pre TASR povedala, že tohtoročná téma Rozprávkového zámku v podobe babičky je novinkou. "Vždy sa snažíme, aby mali naše rozprávky nejaké posolstvo a myšlienku, vyberáme ich zo života, z toho, čo prežívame. Keď zacítime vôňu alebo chuť a vraciame sa do detstva, väčšinou je to práve spojené s babičkami a starými mamami," uviedla Roháčová.



Autori projektu vybrali tento rok rozprávky O železnom kniežati, Je na svete spravodlivosť a Cesta k slncu. Trojica príbehov sa podľa Roháčovej radí k tým pomerne neznámym. "Keďže sme mali tému babička, to najznámejšie dielo Babička napísala Božena Němcová. Vybrali sme preto od nej tri rozprávky, ktoré tu ešte neboli, keďže Božena Němcová sa už na Rozprávkovom zámku objavila," priblížila.



Babičkou na zámku je Božidara Turzonovová, ktorá posúva návštevníkov rozprávkami. "Počas prehliadky zbierame bylinky, sú to tri - pestrec mariánsky, ľubovník bodkovaný a slez nebadaný. Každá bylinka znamená silu, pokoj a lásku. Nevybrali sme ich náhodou, ale v spolupráci s bylinkárkou. Na záver z nich varíme čaj," dodala Roháčová.



Rozprávkové podujatie pripravuje Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice už pravidelne ako odmenu pre školopovinné deti na konci školského roka. "Trojica rozprávok bude nadväzovať jedna na druhú, takže počas toho, ako budú návštevníci prechádzať zámkom a jeho jednotlivými miestnosťami, budú plynule prechádzať i príbehmi," uzavrela PR manažérka múzea Petra Gordíková.