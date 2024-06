Rozprávkové podujatie na Bojnickom zámku si pozrelo takmer 10.000 ľudí

Bojnice 17. júna (TASR) - Prvú etapu rozprávkového podujatia na Bojnickom zámku od 12. do 16. júna si pozrelo takmer 10.0000 návštevníkov. Babičkine rozprávky na Bojnickom zámku budú pokračovať i tento týždeň, od 19. do 23. júna. TASR o tom v pondelok informovala PR manažérka Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice Petra Gordíková.



"Aktuálny ročník tradičného rozprávkového podujatia nesie názov Babičkine rozprávky a prináša liečivé spojenie rozprávok a byliniek," pripomenula Gordíková.



Na návštevníkov podľa nej čakajú tri menej známe rozprávky Boženy Němcovej - O železnom kniežati, Je na svete spravodlivosť a Cesta k slncu. "Deti počas inscenovaných prehliadok zámku prechádzajú rozprávkami a za odmenu získavajú vrecúška so sušenými bylinkami. Po absolvovaní všetkých príbehov a nazbieraní všetkých byliniek z nich spoločne uvaria liečivý čaj," priblížila.



Rozprávkové podujatie pripravuje SNM - Múzeum Bojnice už pravidelne ako odmenu pre školopovinné deti na konci školského roka. "Trojica rozprávok nadväzuje jedna na druhú, takže počas toho, ako budú návštevníci prechádzať zámkom a jeho jednotlivými miestnosťami, budú plynule prechádzať i príbehmi," dodala Gordíková.