Rozprávkové sprevádzanie humenským kaštieľom poodhalí šľachtický život

Humenné 12. augusta (TASR) - Vihorlatské múzeum v Humennom, ktoré zriaďuje Prešovský samosprávny kraj (PSK), pripravilo pre návštevníkov rozprávkové sprevádzanie humenským kaštieľom zo 14. storočia. Zážitkový výklad odštartuje v sobotu (17. 8.) na poludnie, naplánované sú štyri vstupy. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Zážitkový výklad bude prebiehať v umelecko-historickej expozícii formou tematickej prehliadky a zábavno-edukačných aktivít. Prinesie informácie o histórii aj panovníkoch, ktorí žili v kaštieli.



"Zamestnanci múzea návštevníkom odhalia každodenný život na šľachtickom dvore, ako aj to, ako múzeum funguje. Mladí turisti budú môcť okrem iného vidieť pece a kozub vyzdobené rímsami, knižnicu, rodinný erb aj vzácne olejomaľby grófa a grófky Andrássyovcov," doplnila hovorkyňa.



Renesančný kaštieľ v Humennom bol postavený v 14. storočí, prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1449, keď slúžil ako kúria Drugethovcov. Pôvodne stál na mieste stredovekého hradu. Vyniká veľkosťou, pričom až do druhej svetovej vojny bol plne zariadený. "Počiatky histórie samotného Vihorlatského múzea siahajú do roku 1960. Od roku 2002 je jeho zriaďovateľom PSK," dodala Jeleňová.