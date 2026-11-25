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Rozprávkové Vianoce sa v Košiciach začnú 1. decembra
Oficiálne sa vianočný stromček rozsvieti podľa primátora Košíc Ladislava Lörinca v utorok (1. 12.) o 17.00 h a program Rozprávkových Vianoc bude pokračovať až do konca roka.
Autor TASR
Košice 25. novembra (TASR) - V poradí 32. ročník Rozprávkových Vianoc sa v Košiciach začne 1. decembra. Ako informovalo vedenie mesta spoločne s organizačným tímom a ďalšími zástupcami, pripravený je bohatší program oproti minulému roku a v sobotu (28. 11.) sa začne skúšobná prevádzka.
Oficiálne sa vianočný stromček rozsvieti podľa primátora Košíc Ladislava Lörinca v utorok (1. 12.) o 17.00 h a program Rozprávkových Vianoc bude pokračovať až do konca roka. „Je nabitý kvalitnými headlinermi, sú prichystané aj novinky tohto roku, čiže ponúkneme bohatší program, ponúkneme bohatšiu ponuku pre ľudí. Chcel by som teda vyzvať všetkých Košičanov, aby prišli a dali týmto Vianociam šancu,“ dodal.
Vedúci referátu kultúry Magistrátu mesta Košice Richard Herrgott spresnil, že úvodný program otvorenia Rozprávkových Vianoc bude hudobno-tanečný. Vystúpi na ňom sólistka opery Národného divadla Košice Lucia Knoteková, tanečné súbory či spevák Miro Jaroš. Program pokračuje každý deň až do 23. decembra. Po programovej pauze košických Rozprávkových Vianoc 24. a 25. decembra pokračuje trhová časť do 31. decembra. Medzi ďalšími hosťami budú Dominika Mirgová, Peter Cmorík či skupina Polemik.
„Charita je neoddeliteľná súčasť košických rozprávkových Vianoc, chcel by som špeciálne upozorniť na primátorský punč. Ten tohto roku tiež rozdelí výťažok pre štyri organizácie,“ doplnil Herrgott s tým, že sú medzi nimi občianske združenie (OZ) Maják nádeje, nezisková organizácia Klub Forresta Gumpa, Kontakt a OZ Garbiarska lipa. Vianočné stánky ponúknu podľa neho zhruba šesť až sedem noviniek na jedenie.
Generálny riaditeľ Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Roman Danko uviedol, že pracovníci podniku sa tiež zapojili do príprav. „Konkrétne sme všetky tieto výzdoby, ktoré tu sú, a všetky svetelné efekty rozvešali a pred pár dňami sme aj odskúšali, takže môžem povedať, že sú funkčné a pripravené na oficiálne spustenie. Zároveň v týchto dňoch aj dávame dokopy vianočnú električku, ktorá bude jazdiť v podstate počas celých Vianoc až do Troch kráľov v rámci mesta na bežných linkách s bežnými cestujúcimi,“ objasnil s tým, že DPMK pripravuje aj mikulášsky autobus či 10. decembra Charity bus.
V rámci bezpečnosti Herrgott pripomenul, že počas vianočných trhov mesto zabezpečí betónové zátarasy v spolupráci s mestskou políciou. V uliciach budú pešie aj motorizované hliadky Policajného zboru Slovenskej republiky. Celkový rozpočet mesta na vianočné podujatie predstavuje 75.000 eur.
Lörinc zároveň vyzval obyvateľov mesta k spätnej väzbe, aby sa podľa neho toto podujatie mohlo stále zlepšovať.
Oficiálne sa vianočný stromček rozsvieti podľa primátora Košíc Ladislava Lörinca v utorok (1. 12.) o 17.00 h a program Rozprávkových Vianoc bude pokračovať až do konca roka. „Je nabitý kvalitnými headlinermi, sú prichystané aj novinky tohto roku, čiže ponúkneme bohatší program, ponúkneme bohatšiu ponuku pre ľudí. Chcel by som teda vyzvať všetkých Košičanov, aby prišli a dali týmto Vianociam šancu,“ dodal.
Vedúci referátu kultúry Magistrátu mesta Košice Richard Herrgott spresnil, že úvodný program otvorenia Rozprávkových Vianoc bude hudobno-tanečný. Vystúpi na ňom sólistka opery Národného divadla Košice Lucia Knoteková, tanečné súbory či spevák Miro Jaroš. Program pokračuje každý deň až do 23. decembra. Po programovej pauze košických Rozprávkových Vianoc 24. a 25. decembra pokračuje trhová časť do 31. decembra. Medzi ďalšími hosťami budú Dominika Mirgová, Peter Cmorík či skupina Polemik.
„Charita je neoddeliteľná súčasť košických rozprávkových Vianoc, chcel by som špeciálne upozorniť na primátorský punč. Ten tohto roku tiež rozdelí výťažok pre štyri organizácie,“ doplnil Herrgott s tým, že sú medzi nimi občianske združenie (OZ) Maják nádeje, nezisková organizácia Klub Forresta Gumpa, Kontakt a OZ Garbiarska lipa. Vianočné stánky ponúknu podľa neho zhruba šesť až sedem noviniek na jedenie.
Generálny riaditeľ Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Roman Danko uviedol, že pracovníci podniku sa tiež zapojili do príprav. „Konkrétne sme všetky tieto výzdoby, ktoré tu sú, a všetky svetelné efekty rozvešali a pred pár dňami sme aj odskúšali, takže môžem povedať, že sú funkčné a pripravené na oficiálne spustenie. Zároveň v týchto dňoch aj dávame dokopy vianočnú električku, ktorá bude jazdiť v podstate počas celých Vianoc až do Troch kráľov v rámci mesta na bežných linkách s bežnými cestujúcimi,“ objasnil s tým, že DPMK pripravuje aj mikulášsky autobus či 10. decembra Charity bus.
V rámci bezpečnosti Herrgott pripomenul, že počas vianočných trhov mesto zabezpečí betónové zátarasy v spolupráci s mestskou políciou. V uliciach budú pešie aj motorizované hliadky Policajného zboru Slovenskej republiky. Celkový rozpočet mesta na vianočné podujatie predstavuje 75.000 eur.
Lörinc zároveň vyzval obyvateľov mesta k spätnej väzbe, aby sa podľa neho toto podujatie mohlo stále zlepšovať.