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Rozprávky lákajú divákov na hrad Ľubovňa už 20 rokov
Rozprávku odohrá 28 divadelníkov štyrikrát denne na nádvoriach hradu od 13. do 19. júla.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 9. júla (TASR) - Rozprávky s pesničkami lákajú divákov na hrad Ľubovňa už 20 rokov. Tento rok sa môžu návštevníci tešiť na príbeh so záhadným názvom „Haluškový kráľ Madagaskaru“. TASR o tom informovala vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeže na mestskom úrade v Starej Ľubovni Eva Kollárová. Príbeh už tradične napísal scenárista, režisér a spisovateľ Peter Karpinský.
„Dobrodruh Móric Beňovský sa vyberie na ďaleký Madagaskar, aby sa tam stal kráľom, čaká ho dobrodružná cesta plná nebezpečných nástrah, ale aj poriadnej dávky humoru. Na ostrove stretáva ľudožrútov, morské panny a, samozrejme, aj pirátov. Aby zachránil unesenú náčelníkovu dcéru Lulayu, musí získať vzácnu perlu morskej kráľovnej, prekabátiť krvilačných pirátov a pritom nezabudnúť na svoju lásku Zuzanu,“ priblížila Kollárová.
Rozprávku odohrá 28 divadelníkov štyrikrát denne na nádvoriach hradu od 13. do 19. júla. Väčšina z nich sú bývalí a súčasní žiaci Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Jána Melkoviča a ich kolegovia z Košíc a Spišskej Novej Vsi. Opäť vzniklo päť úplne nových piesní, ktorých texty napísali Eva Kollárová a Adam Kollár a hudbu skomponoval a v štúdiu nahral Daniel Lazorčák. Autorkami tanečných choreografií sú Katarína Melcherová a Jana Konkoľová. Pod scénografiu sa podpísali Lukáš Popadič a Martin Jakubčo. Vďaka rozprávke budú návštevníci putovať po celom hradnom areáli. V prípade nepriaznivého počasia sa odohrá v renesančnom paláci.
„Súčasťou rozprávkového týždňa bude aj prezentácia úplne novej knihy - Príbehy, ktoré ožívajú na javisku. Sú to rozprávkové divadelné scenáre pre detské a mládežnícke súbory autora Petra Karpinského,“ dodala Kollárová.
Letná rozprávka je podľa nej neodmysliteľnou súčasťou sezóny a stojí za ňou súčasný riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík, ktorý v minulosti hľadal možnosti, ako prehliadku hradu zatraktívniť. Hradné divadlá začali organizovať v spolupráci s Karpinským a ZUŠ v roku 2006, pričom každý rok, okrem roku 2009, vznikol vždy nový príbeh. „Za ostatné roky prešli ‚hradné muzikály‘ vývojom, pribúdali aj tanečné choreografie a scénografia,“ upozornila Kollárová. Viac ako 500 odohraných predstavení pritom videli tisícky divákov, vzniklo viac ako 570 rolí, ktoré stvárnilo asi 150 hercov a vytvorili tiež 95 piesní.
„Po 20 rokoch existencie možno hradné divadlo vnímať ako významný kultúrny a pedagogický fenomén. Spája umeleckú tvorbu s výchovou mladých hercov a zároveň vytvára priestor, v ktorom sa stretávajú generácie tvorcov aj divákov. Rozprávkové príbehy dokazujú, že divadlo môže byť nielen umeleckým zážitkom, ale aj cestou k osobnostnému rozvoju detí a mládeže,“ uzatvára Kollárová.
„Dobrodruh Móric Beňovský sa vyberie na ďaleký Madagaskar, aby sa tam stal kráľom, čaká ho dobrodružná cesta plná nebezpečných nástrah, ale aj poriadnej dávky humoru. Na ostrove stretáva ľudožrútov, morské panny a, samozrejme, aj pirátov. Aby zachránil unesenú náčelníkovu dcéru Lulayu, musí získať vzácnu perlu morskej kráľovnej, prekabátiť krvilačných pirátov a pritom nezabudnúť na svoju lásku Zuzanu,“ priblížila Kollárová.
Rozprávku odohrá 28 divadelníkov štyrikrát denne na nádvoriach hradu od 13. do 19. júla. Väčšina z nich sú bývalí a súčasní žiaci Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Jána Melkoviča a ich kolegovia z Košíc a Spišskej Novej Vsi. Opäť vzniklo päť úplne nových piesní, ktorých texty napísali Eva Kollárová a Adam Kollár a hudbu skomponoval a v štúdiu nahral Daniel Lazorčák. Autorkami tanečných choreografií sú Katarína Melcherová a Jana Konkoľová. Pod scénografiu sa podpísali Lukáš Popadič a Martin Jakubčo. Vďaka rozprávke budú návštevníci putovať po celom hradnom areáli. V prípade nepriaznivého počasia sa odohrá v renesančnom paláci.
„Súčasťou rozprávkového týždňa bude aj prezentácia úplne novej knihy - Príbehy, ktoré ožívajú na javisku. Sú to rozprávkové divadelné scenáre pre detské a mládežnícke súbory autora Petra Karpinského,“ dodala Kollárová.
Letná rozprávka je podľa nej neodmysliteľnou súčasťou sezóny a stojí za ňou súčasný riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík, ktorý v minulosti hľadal možnosti, ako prehliadku hradu zatraktívniť. Hradné divadlá začali organizovať v spolupráci s Karpinským a ZUŠ v roku 2006, pričom každý rok, okrem roku 2009, vznikol vždy nový príbeh. „Za ostatné roky prešli ‚hradné muzikály‘ vývojom, pribúdali aj tanečné choreografie a scénografia,“ upozornila Kollárová. Viac ako 500 odohraných predstavení pritom videli tisícky divákov, vzniklo viac ako 570 rolí, ktoré stvárnilo asi 150 hercov a vytvorili tiež 95 piesní.
„Po 20 rokoch existencie možno hradné divadlo vnímať ako významný kultúrny a pedagogický fenomén. Spája umeleckú tvorbu s výchovou mladých hercov a zároveň vytvára priestor, v ktorom sa stretávajú generácie tvorcov aj divákov. Rozprávkové príbehy dokazujú, že divadlo môže byť nielen umeleckým zážitkom, ale aj cestou k osobnostnému rozvoju detí a mládeže,“ uzatvára Kollárová.