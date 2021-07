Rozpustenie zhromaždenia je podľa Starého Mesta krajným riešením

Na snímke protest proti vládnym opatreniam pred budovou Národnej rady SR v Bratislave 23. júla 2021. Foto: TASR – Pavol Zachar

Pred Národnou radou (NR) SR v Bratislave pokračuje protest proti opatreniam v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu 24. júla 2021 v Bratislave. Foto: TASR – Dano Veselský

Bratislava 26. júla (TASR) - Rozpustenie verejného zhromaždenia je podľa bratislavskej mestskej časti Staré Mesto krajné riešenie a posledný krok v prípade, ak by boli porušované iné občianske slobody definované Ústavou SR.uviedol pre TASR hovorca staromestskej samosprávy Matej Števove. Reagoval tak na protest, ktorý sa v uplynulých dňoch konal pred Národnou radou SR v Bratislave a polícia ho označuje ako neoznámené a spontánne verejné zhromaždenie.Staré Mesto eviduje iba oznámenie z piatka (23. 7.) v čase od 8.00 do 14.00 h na mieste Zámocká pri hradnom múre, podané fyzickou osobou. Ďalšie oznámenia v okolí parlamentu v tomto okamihu nezaznamenalo. Zhromaždenie, ktoré sa koná bez toho, aby bolo oznámené, môže byť podľa mestskej časti rozpustené iba v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré by odôvodnili jeho zákaz. Poukazuje pritom na zákon o zhromažďovacom práve.spresnil Števove. Staré Mesto deklaruje, že si ctí ústavou garantované právo pokojne sa zhromažďovať, ktoré slúži na využívanie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí, vyjadrením postojov a stanovísk. Neschvaľuje však žiadne porušovanie zákonov či nariadení.Situáciu v okolí parlamentu počas celého uplynulého víkendu monitorovala polícia.podotkol hovorca staromestskej samosprávy.Pred parlamentom od piatka rána protestovali stovky ľudí proti opatreniam v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu i proti novele o COVID preukazoch. Najväčšia účasť demonštrantov bola počas piatka a soboty (24. 7.). V nedeľu (25. 7.) protestovalo niekoľko desiatok ľudí a v pondelok bola pred Národnou radou SR už len malá skupina demonštrantov.Začiatok protestu v piatok ráno sprevádzali potýčky protestujúcich s políciou či novinármi, keď sa demonštranti dostali až pred vchod do parlamentu. Polícia obvinila 40-ročnú Annu F. z Nitrianskeho kraja pre trestný čin útoku na verejného činiteľa a preveruje na audiovizuálnych záznamoch aj ďalšie prípadné protiprávne konania.