Rozsiahla rekonštrukcia 65-ročného objektu ZŠ SNP pokročila
Autor TASR
Banská Bystrica 11. apríla (TASR) - Najväčšia rekonštrukcia v histórii Základnej školy (ZŠ) Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici, ktorá v minulom roku oslávila 65. výročie svojho založenia, výrazne pokročila. Konštatoval to primátor Ján Nosko s tým, že roky sa podpísali na jej technickom stave, a preto v druhej polovici vlaňajšieho augusta začali s jej rozsiahlou obnovou.
Mesto na to získalo mimorozpočtové zdroje vo výške 3,1 milióna eur z operačného Programu Slovensko.
„Hoci stavebné práce v úvode odhalili mnoho skrytých problémov, verím, že najnáročnejšiu fázu rekonštrukčných prác má zhotoviteľ už za sebou. Okrem vybudovania novej elektroinštalácie na všetkých podlažiach, vzduchotechniky, výmeny okien a zateplenia objektu, ktoré sa aktuálne realizuje, sa práce zameriavajú aj na rekonštrukciu striech na jednotlivých traktoch. Vo finálnej fáze na nich pribudnú fotovoltické panely,“ zhodnotil Nosko na sociálnej sieti.
Ich inštaláciou sa dosiahnu úspory primárnej energie a zároveň sa zníži produkcia emisií. Vďaka fotovoltike škola pokryje časť spotreby elektrickej energie z vlastných obnoviteľných zdrojov, čo prinesie úspory na prevádzkových nákladoch.
Ako pripomenul riaditeľ ZŠ SNP Sergej Čabala, rozsiahla obnova sa realizuje za plnej prevádzky školy, pričom niektoré práce si vyžiadali i krátkodobé prerušenie vyučovania. Podľa neho sa vnútorné práce už viac-menej skončili a hlavné sa presunuli na vonkajšiu fasádu budovy.
„Verím, že od začiatku nového školského roka nastúpia žiaci do krajších a modernejších priestorov, v ktorých sa budú cítiť dobre. Zároveň dúfam, že už čoskoro budeme môcť spustiť aj rekonštrukciu 60-ročnej ZŠ Golianova a ďalších škôl, ktorých obnovu pripravujeme,“ dodal Nosko s tým, že škole, jej zamestnancom, rodičom i žiakom ďakuje za trpezlivosť a vytrvalosť.
