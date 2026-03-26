Štvrtok 26. marec 2026
ROZSIAHLY POŽIAR: Hasiči zasahovali neďaleko Trnavy

Na snímke hasiči zasahujú počas rozsiahleho požiaru v obci Zvončín neďaleko Trnavy v stredu 25. marca 2026. Podľa informácií TASR má horieť v priestoroch firmy na recykláciu plastov. Foto: TASR - Ondrej Hercegh

Autor TASR/TERAZ.sk
,aktualizované 
Zvončín 26. marca (TASR) - Požiar plastov na okraji obce Zvončín neďaleko Trnavy sa hasičom podarilo vo štvrtok v noci uhasiť. Informovala o tom obec Zvončín.

Na mieste zasahovalo viacero hasičských jednotiek. Tiež dobrovoľní hasiči. Požiar sprevádzaný hustým dymom bolo vidieť aj z okolitých obcí. Tie vyzývali obyvateľov, aby si pozatvárali okná.
