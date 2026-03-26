ROZSIAHLY POŽIAR: Hasiči zasahovali neďaleko Trnavy
Požiar sprevádzaný hustým dymom bolo vidieť aj z okolitých obcí.
Autor TASR/TERAZ.sk,aktualizované
Zvončín 26. marca (TASR) - Požiar plastov na okraji obce Zvončín neďaleko Trnavy sa hasičom podarilo vo štvrtok v noci uhasiť. Informovala o tom obec Zvončín.
Na mieste zasahovalo viacero hasičských jednotiek. Tiež dobrovoľní hasiči. Požiar sprevádzaný hustým dymom bolo vidieť aj z okolitých obcí. Tie vyzývali obyvateľov, aby si pozatvárali okná.
