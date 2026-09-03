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Rozsiahly požiar skládky v Trnave sa už hasičom podarilo zlikvidovať

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Na snímke hasičské auto. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Požiar zasiahol plochu približne 30.000 štvorcových metrov a mieste zasahovali profesionálni a dobrovoľní hasiči, ktorí počas zásahu postupne sústreďovali sily a prostriedky na likvidáciu požiaru.

Autor TASR
Trnava 3. septembra (TASR) - Rozsiahly požiar na skládke odpadu v Trnave, ktorý vypukol v utorok (1. 9.) večer, sa hasičom podarilo vo štvrtok v doobedňajších hodinách zlikvidovať. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Zuzana Geguššová.

Pri zásahu využili aj Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany a zriadený bol riadiaci štáb. Po likvidácii požiaru hasiči postupne balia použité vecné prostriedky i techniku a odchádzajú z miesta udalosti.

Požiar zasiahol plochu približne 30.000 štvorcových metrov a mieste zasahovali profesionálni a dobrovoľní hasiči, ktorí počas zásahu postupne sústreďovali sily a prostriedky na likvidáciu požiaru.
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