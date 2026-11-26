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Rozsiahly požiar v Kolačkove zasiahol niekoľko obydlí, ľudí evakuovali
Osoby evakuovali do pripravených evakuačných autobusov.
Autor TASR,aktualizované
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Kolačkov 26. novembra (TASR) - Rozsiahly požiar zachvátil vo štvrtok niekoľko obydlí v obci Kolačkov v okrese Stará Ľubovňa. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že ľudí museli evakuovať.
„Došlo k požiaru približne desiatich príbytkov. Policajti sú na mieste, vykonávajú potrebné úkony. Príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru naďalej prebieha hasenie z dôvodu rozsiahleho zadymenia,“ uviedla polícia s tým, že osoby evakuovali do pripravených evakuačných autobusov.
Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove pre TASR spresnil, že požiar im nahlásili hodinu po polnoci. Aktuálne tam zasahuje deväť príslušníkov hasičských staníc z Ľubotína, Prešova a Starej Ľubovne so siedmimi kusmi techniky. Požiar je lokalizovaný a v súčasnosti tam prebieha dohášanie a vyhľadávanie skrytých ohnísk. Dôstojník tiež potvrdil, že zatiaľ nemali hlásených zranených ľudí, požiarovisko však stále prehľadávajú.
Po nočnom požiari, ktorý zasiahol obydlia v obci Kolačkov v okrese Stará Ľubovňa, hasiči evidujú päť zranených. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove s tým, že aktuálne prehľadávajú požiarovisko, keďže sú tam podľa informácií od obyvateľov aj nezvestní ľudia.
„Došlo k požiaru približne desiatich príbytkov. Policajti sú na mieste, vykonávajú potrebné úkony. Príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru naďalej prebieha hasenie z dôvodu rozsiahleho zadymenia,“ uviedlo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove s tým, že osoby evakuovali do pripravených evakuačných autobusov.
Požiar hasičom nahlásili hodinu po polnoci. Aktuálne tam zasahuje deväť príslušníkov hasičských staníc z Ľubotína, Prešova a Starej Ľubovne so siedmimi kusmi techniky. Požiar je lokalizovaný a v súčasnosti tam prebieha dohášanie a vyhľadávanie skrytých ohnísk.
„Došlo k požiaru približne desiatich príbytkov. Policajti sú na mieste, vykonávajú potrebné úkony. Príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru naďalej prebieha hasenie z dôvodu rozsiahleho zadymenia,“ uviedla polícia s tým, že osoby evakuovali do pripravených evakuačných autobusov.
Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove pre TASR spresnil, že požiar im nahlásili hodinu po polnoci. Aktuálne tam zasahuje deväť príslušníkov hasičských staníc z Ľubotína, Prešova a Starej Ľubovne so siedmimi kusmi techniky. Požiar je lokalizovaný a v súčasnosti tam prebieha dohášanie a vyhľadávanie skrytých ohnísk. Dôstojník tiež potvrdil, že zatiaľ nemali hlásených zranených ľudí, požiarovisko však stále prehľadávajú.
Po nočnom požiari v obci Kolačkov hasiči evidujú päť zranených
Po nočnom požiari, ktorý zasiahol obydlia v obci Kolačkov v okrese Stará Ľubovňa, hasiči evidujú päť zranených. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove s tým, že aktuálne prehľadávajú požiarovisko, keďže sú tam podľa informácií od obyvateľov aj nezvestní ľudia.
„Došlo k požiaru približne desiatich príbytkov. Policajti sú na mieste, vykonávajú potrebné úkony. Príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru naďalej prebieha hasenie z dôvodu rozsiahleho zadymenia,“ uviedlo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove s tým, že osoby evakuovali do pripravených evakuačných autobusov.
Požiar hasičom nahlásili hodinu po polnoci. Aktuálne tam zasahuje deväť príslušníkov hasičských staníc z Ľubotína, Prešova a Starej Ľubovne so siedmimi kusmi techniky. Požiar je lokalizovaný a v súčasnosti tam prebieha dohášanie a vyhľadávanie skrytých ohnísk.