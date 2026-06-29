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Rozsiahly požiar v Štúrove: Poškodil budovu na pešej zóne
Hasiči po príchode na miesto zistili, že požiar zasiahol dve budovy v polyfunkčnom centre.
Autor TASR
Štúrovo 29. júna (TASR) - Rozsiahly požiar zničil strechu polyfunkčného objektu na pešej zóne v Štúrove. Požiar vypukol v pondelok ráno krátko po štvrtej hodine na Hlavnej ulici. Hasiči aktuálne vykonávajú likvidáciu požiaru a sústreďujú sa na záchranu majetku, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre.
Hasiči po príchode na miesto zistili, že požiar zasiahol dve budovy v polyfunkčnom centre. V komplexe budov sa nachádzajú galéria, kino, zázemie pre účinkujúcich počas kultúrnych podujatí, ako aj ďalšie priestory prenajaté na obchodné účely, potvrdila radnica.
Vzhľadom na rozsah požiaru boli na miesto postupne povolané ďalšie sily a prostriedky vrátane dobrovoľných hasičských zborov obcí Svodín, Chľaba a Gbelce. Na miesto bola na zistenie príčiny vzniku požiaru vyslaná expertízna skupina z Požiarnotechnického a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra SR.
Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Predbežná škoda spôsobená požiarom bola odhadnutá na približne 3 milióny eur.
Hasiči po príchode na miesto zistili, že požiar zasiahol dve budovy v polyfunkčnom centre. V komplexe budov sa nachádzajú galéria, kino, zázemie pre účinkujúcich počas kultúrnych podujatí, ako aj ďalšie priestory prenajaté na obchodné účely, potvrdila radnica.
Vzhľadom na rozsah požiaru boli na miesto postupne povolané ďalšie sily a prostriedky vrátane dobrovoľných hasičských zborov obcí Svodín, Chľaba a Gbelce. Na miesto bola na zistenie príčiny vzniku požiaru vyslaná expertízna skupina z Požiarnotechnického a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra SR.
Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Predbežná škoda spôsobená požiarom bola odhadnutá na približne 3 milióny eur.