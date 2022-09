Rozsiahly projekt obnovy na hrade Devín má zvýšiť návštevnícky komfort

Bratislava 7. septembra (TASR) – Hrad Devín prechádza rozsiahlym projektom obnovy. Aktuálne prebiehajúci cezhraničný projekt Culture Across - Kultúrne mosty cez rieku Morava má zvýšiť návštevnícky komfort, trvácnosť a autenticitu pamiatky. Okrem sanácie a rekonštrukcie odkrytých historických architektúr sa realizuje aj archeologický výskum. Priblížila to riaditeľka Múzea mesta Bratislavy Zuzana Palicová.



"Projekt nám umožňuje zabezpečiť údržbu hradobných architektúr v areáli hradu Devín v rozsahu, ktorý doposiaľ nebol možný," priblížila Palicová. Na hrade prebieha aj rozsiahly archeologický výskum, ktorý poslúži aj ako prípravný krok na ďalšie investičné aktivity. "A zámer vybudovania niečoho, čo na hrade Devín dlhoročne chýba, a to je nové návštevnícke a administratívne centrum," doplnila.



Na hrade prebiehajú aj rekonštrukčné práce na krycej stavbe ranokresťanských archeologických nálezov s názvom cella memoriae. "Predmetom rekonštrukcie prác bolo najmä odstránenie havarijného stavu krycej konštrukcie," povedal vedúci hradu Devín Milan Zálešák. Cieľom je nielen renovácia, ale tiež opätovné sprístupnenie expozície archeologických nálezov.



Sanačné a rekonštrukčné práce odkrytých historických architektúr prebiehajú od konca júla. Súčasný nevyhovujúci stav jednotlivých konštrukcií je podľa vedúceho oddelenia správy budov Múzea mesta Bratislavy Viktora Agócsa výsledkom parciálnych zásahov po roku 1961 a najmä použitím cementu pri prácach statického zabezpečenia.



Dôležitým faktorom sanácie je aj dlhodobá ochrana koruny murív pôvodne interiérového muriva voči poveternostným účinkom. "V prípade hradu Devín sme odporučili realizovať tzv. inžiniersko-biologickú ochranu, pri ktorej je koruna muriva chránená pomocou hustého koberca z rastlín typických pre príslušnú lokalitu," doplnil expert na obnovu hradu Vladimír Kohút.



Ďalším projektom je aj nový informačno-navigačný systém, ktorý návštevníkov prevedie celým areálom hradu a okolím a bude trojjazyčný. "Veríme, že urobí z hradu Devín aj pobytové miesto," podotkla Palicová.



Priblížila, že za dva roky trvania projektu preinvestujú zhruba 1,3 milióna eur. V posledných rokoch to predstavuje jednu z najväčších investícií na hrade. Zároveň uviedla, že patrí medzi najnavštevovanejšie lokality Múzea mesta Bratislavy a pred pandémiou čísla návštevnosti eskalovali až na úroveň 240.000 návštevníkov ročne.