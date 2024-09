Rozšírené možnosti parkovania na Partizánskej lúke

O Mestských lesoch v Bratislave:

Spravujú vyše 3.000 hektárov lesa, vo vlastníctve Hlavného mesta SR. Patria sem obľúbené miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Okrem vytvárania vhodných podmienok na rekreáciu obyvateľov sa zameriavajú aj na podporu ochrany prírody, ekovýchovu pre deti a šetrnú formu lesného hospodárstva.

Bratislava 6. septembra (OTS) - Ideálnym variantom je použiť posilnenú hromadnú dopravu v rámci liniek „S MHD po zelenej“, alebo použiť bicykel a dopraviť sa do lesoparku komfortne a bez stresu. Nie každý má však túto možnosť, a preto sme pre motoristov pripravili krátky súhrn dostupných možností parkovania pri Partizánskej lúke na Železnej studničke, kde býva nápor na parkovanie tradične najväčší.Malé a veľké parkovisko pri hlavnom vstupe do lesoparku sa počas víkendov a sviatkov rýchlo naplnia.Novinkou je elektronická tabuľa, ktorá zobrazuje počet voľných miest už na kruhovom objazde pri bývalej vojenskej nemocnici. V prípade plného parkoviska, tak návštevníci môžu rovno využiť iné parkoviská a nestrácajú čas hľadaním voľných miest. Voľné miesta si môžu návštevníci pozrieť aj na diaľku, už pri odchode z domu v aplikácii ParkDots – Parkovisko Partizánska lúka.s kapacitou cca 50 miest. Vjazd je priamo z kruhového objazdu pred Červeným mostom. Priestor je k dispozícii návštevníkom lesoparku bezplatne, do doby výstavby kampusu ESET.Prístup do lesoparku je následne cez podchod popod hlavnú cestu a po chodníku smerom na Červený most.d júna 2024 je tu počas víkendov a sviatkov parkovanie bezplatné. Nezabudnite si vziať lístok z automatu pri vjazde do garáže, pričom je potrebné použiť tlačidlo označené ako víkendy/sviatky. Lístok budete potrebovať aj pri odchode.Od nákupného centra vedie asfaltový chodník popod železničnú trať, až na Partizánsku lúku. Táto cesta pešo vám zaberie približne 10 minút.