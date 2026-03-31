Rozšírenie cesty I/66 v Poprade blokuje vlastník jedného z pozemkov
Autor TASR
Poprad 31. marca (TASR) - Rozšírenie cesty I/66 pod železničným mostom na Štefánikovej ulici v Poprade blokuje vlastník jedného z pozemkov. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti po utorkovom rokovaní primátora Antona Danka so zástupcami štátnej správy a zhotoviteľa.
Témou stretnutia bolo vzájomné informovanie o stave realizácie rozšírenia cesty I/66, ktoré je kľúčové pre plynulosť dopravy v meste. Okrem dokončenia modernizácie železničnej infraštruktúry je práve tento zámer v centre pozornosti vedenia mesta.
„V súčasnosti blokuje realizáciu rozšírenia cesty už iba jeden vlastník pozemku z Popradu. Mesto Poprad aktívne hľadá optimálne riešenie tejto situácie a robí v rámci svojich kompetencií a možností všetko pre to, aby tento problém bol čo najskôr vyriešený,“ uviedla radnica, ktorá bude o ďalšom vývoji priebežne informovať.
Danko sa stretol na pôde mestského úradu so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy SR Igorom Chomom, námestníkom generálneho riaditeľa pre rozvoj a informatiku Železníc Slovenskej republiky Jozefom Veselkom, generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest (SSC) Norbertom Polievkom a riaditeľom zhotoviteľa stavby modernizácie železníc Vladimírom Samekom. Na rokovaní sa zúčastnili aj ďalší kompetentní odborníci a zamestnanci zainteresovaných do tohto projektu strategického významu.
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 v blízkosti akvaparku SSC podala v niektorých prípadoch návrh na vyvlastnenie alebo obmedzenie vlastníckeho práva. Pre TASR to už skôr potvrdila hovorkyňa SSC Jana Lukáčová s tým, že s niektorými vlastníkmi dotknutých pozemkov už uzatvorili zmluvy. Pri rozšírení hlavného ťahu cez mesto pritom SSC využije alternatívne riešenie. Zatiaľ však nie je jasné, kedy sa začne s prácami.
Rozšírenie na štvorpruhovú komunikáciu súvisí s modernizáciou železničnej trate a predovšetkým mosta, popod ktorý cesta vedie. Do budúcna by sa vďaka tomu mal odstrániť dopravný lievik, na ktorom sa viackrát denne tvorili kolóny. Pre obnovu železničného mosta je aktuálne doprava v tejto časti mesta uzavretá a vodiči i chodci tak musia využívať viaceré obchádzky. Obnova i dopravné obmedzenie predbežne potrvajú do konca roka.
