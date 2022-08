Rozšírenie Harmincovej ulice sa začína, bude sa realizovať na etapy

Bratislava 26. augusta (TASR) – Rozšírenie Harmincovej ulice v bratislavskej Dúbravke sa môže začať, hlavné mesto SR Bratislava v piatok odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi. V najbližších dňoch a týždňoch sa začnú prípravné práce a samotná výstavba, ktorá sa bude realizovať na etapy bez nutnosti úplnej uzávierky cesty. Na piatkovej tlačovej konferencii to oznámil primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo (Team Bratislava).



"Projekt rozšírenia súčasnej dvojpruhovej cesty je pre zlepšenie dopravy nielen v Dúbravke, ale aj v celom meste absolútne zásadným infraštruktúrnym projektom. Prispeje nielen k plynulejšej doprave, rýchlejšej MHD, ale aj k lepšiemu spojeniu s obchvatom mesta," zdôraznil primátor pripomínajúci aj to, že hoci bolo územné rozhodnutie na projekt vydané už v roku 2007, rozšírenie brzdili nevysporiadané pozemky.



Zmena Harmincovej ulice ráta s pridaním buspruhu na oboch stranách, pre autá ostanú zachované dva pruhy. Predstavitelia samosprávy si od toho sľubujú výrazné zlepšenie plynulosti dopravy dôvodiac, že kolóny na Harmincovej spôsobovali prioritne súčasné zastávky MHD umiestnené priamo v jazdnom pruhu.



Viceprimátorka Bratislavy Tatiana Kratochvílová priblížila, že práce sú rozvrhnuté na 12 mesiacov do troch etáp, v žiadnej etape však nebude komunikácia úplne uzavretá. "Najväčšie obmedzenie pocíti verejnosť v prvej etape, počas ktorej sa bude budovať rozšírenie. V úseku bude znížená rýchlosť na 30 kilometrov za hodinu," priblížila.



Starosta Dúbravky Martin Zaťovič požiadal o trpezlivosť počas dočasného diskomfortu spôsobeného výstavbou. "Výsledkom však bude komunikácia, aká má na tomto mieste byť," zdôraznil.



V súčasnosti dvojpruhová Harmincova ulica v bratislavskej Dúbravke by sa mala na nerozdelenú štvorprúdovú komunikáciu zmeniť do konca augusta 2023. Na realizáciu rozšírenia zaplatí hlavné mesto 3.551.673 eur s DPH. Realizátorom bude spoločnosť Strabag. Mesto deklaruje, že zmluvná cena za dielo bola dohodnutá ako maximálna a je možné ju prekročiť len za podmienok stanovených v tejto zmluve a po písomnom odsúhlasení zo strany objednávateľa. "Už pri verejnom obstarávaní sa odhadovaná cena tvorila s prihliadnutím na dôsledky zdražovania a inflácie," upozornil primátor Bratislavy.



Rekonštrukcia sa bude týkať aj úprav svetlených križovatiek, rekonštrukcie osvetlenia i zastávok MHD, tiež prekládky inžinierskych sietí či vybudovania nového parkoviska pred zimným štadiónom. Zrekonštruuje sa takisto povrch komunikácie.