Rozšírenie kapacity MŠ pozastavili, M. nad Bodvou chýbajú peniaze

Moldava nad Bodvou 5. mája (TASR) - Projekt rozšírenia kapacity materskej školy (MŠ) v mestskej časti Budulov v Moldave nad Bodvou je ohrozený. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa radnice Jana Kovácsová, práce pozastavili. Dôvodom je, že náklady na projekt stúpli a mesto nemá dosť peňazí na dofinancovanie rekonštrukcie nevyužívanej kancelárskej budovy v areáli bývalej STS, kde mali vzniknúť nové miesta pre škôlkarov.



Stavenisko zhotoviteľ prebral vlani v novembri. "Práce na budovaní škôlky sú momentálne pozastavené. Zhotoviteľ stavby, spoločnosť PB bau, s.r.o. stanovil termín na nevyhnutné pokračovanie prác na 25. apríl 2023, ak chceme stihnúť novembrový termín ukončenia projektu. Či to stihne skôr a za podmienok, ktoré nám schváli poskytovateľ dotácie, je otázne," uviedla.



Radnica získala v novembri 2020 na projekt z eurofondov 566.000 eur, pričom v čase podávania žiadosti o dotáciu boli celkové oprávnené výdavky projektu vo výške takmer 596.000 eur. Pôvodná zmluvná cena na stavebné práce po ukončení verejného obstarávania a kontrol v máji 2022 bola už vo výške cez 704.000 eur. Cena však v dôsledku zdražovania energií a stavebných materiálov k termínu odovzdania stavby opäť stúpla, a to približne na 809.000 eur.



Mesto preto na prelome rokov podalo na sprostredkovateľský orgán žiadosť o zvýšenie finančného príspevku. Požiadavka na dodatočný príspevok vo výške 202.179 eur však nebola akceptovaná. V marci následne poslali na sekciu európskych programov Ministerstva vnútra SR korigovanú žiadosť s upravenou sumou okolo 104.500 eur, v čom je započítané aj spolufinancovanie mesta. "Podľa neoficiálnych informácii táto nová žiadosť na navýšenie prešla kontrolou hospodárnosti a v súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania. Doposiaľ sme však nedostali oficiálnu odpoveď, či budú prostriedky navýšené a v akej konečnej výške," vysvetlila s tým, že o pokračovaní projektu sa rozhodne až vtedy, keď opäť posúdia možnosti a riziká.



Kovácsová pripomenula, že mestské zastupiteľstvo minulý týždeň dalo primátorovi mandát rokovať o kontokorentnom úvere na preklenutie časového nesúladu medzi plánovanými príjmami a výdavkami. Možnosti a dosahy jeho čerpania však podľa jej slov bude potrebné zvažovať a vyhodnocovať pri každom projekte zvlášť. "Rozhodovanie bude závislé aj od momentálnej finančnej situácie mesta v čase doručenia odpovede a reálnych príjmov do rozpočtu mesta, ktoré vo viacerých projektoch meškajú," doplnila.



Radnica zároveň kritizuje kontrolné procesy na väčšine sprostredkovateľských orgánoch, poskytujúcich dotácie, ktoré podľa nej trvajú neúmerne dlho.



V Budulove v súčasnosti funguje jedna menšia MŠ, ktorej kapacita je naplnená. Mesto sa rozhodlo zvýšiť jej kapacitu aj v nadväznosti na prijatie zákona o povinnej školskej dochádzke predškolákov v roku 2020. Mesto pripomína, že deti z neďalekej rómskej osady v súčasnosti navštevujú MŠ vzdialenú dva kilometre, čo nepovažuje za praktické ani bezpečné.