Rozširovanie D1: Čiastočne obmedzia pravý pruh smerom do Bratislavy

Na archívnej snímke z dronu premávka na diaľnici D1 v smere na Bratislavu nedaľeko križovatky Triblavina, v Bratislave. Foto: TASR - Michal Svítok

V súvislosti s prebiehajúcim rozširovaním D1 Bratislava - Triblavina a výstavbou križovatky D1/D4 sa odvážajú staré betónové zvodidlá.

Bratislava 14. augusta (TASR) - Počas niekoľkých nasledujúcich dní bude čiastočne obmedzený pravý jazdný pruh na diaľnici D1 v smere do Bratislavy. V súvislosti s prebiehajúcim rozširovaním D1 Bratislava - Triblavina a výstavbou križovatky D1/D4 sa odvážajú staré betónové zvodidlá. TASR o tom informovala mediálna komunikácia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

„Obmedzenie je nevyhnutné pre bezpečnú manipuláciu žeriava so zvodidlami. Odvoz starých zvodidiel bude prebiehať vždy len v časoch nižšej dopravnej intenzity na D1, predovšetkým v nočných a skorých ranných hodinách,“ spresnili z NDS.
