< sekcia Regióny
Rozširujú ubytovacie kapacity v Bratislave pre nových policajtov
Do nových priestorov sa majú postupne presunúť novoprijatí policajti, ako aj policajti z ubytovacích zariadení na uliciach Tomášikova a Romanova, kde pripravujú rozsiahlu rekonštrukciu.
Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR rozšíri ubytovacie kapacity v Bratislave, predovšetkým pre novoprijatých policajtov, ako aj pre ďalších príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru. Ubytovanie má zabezpečiť podnájmom časti zrekonštruovaného ubytovacieho zariadenia na ulici Stará Vajnorská. TASR o tom informoval hovorca MV SR Matej Neumann.
Zariadenie má maximálnu kapacitu 470 lôžok. Zmluva so súkromnou spoločnosťou sa uzatvára na dobu určitú, na deväť rokov, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri roky. Celková výška nájmu vrátane predpokladaných prevádzkových nákladov predstavuje viac ako 2,2 milióna eur ročne.
Do nových priestorov sa majú postupne presunúť novoprijatí policajti, ako aj policajti z ubytovacích zariadení na uliciach Tomášikova a Romanova, kde pripravujú rozsiahlu rekonštrukciu.
MV SR v súčasnosti spravuje 338 služobných bytov, 73 apartmánov a 16 ubytovacích zariadení s počtom lôžok 1247. Aktuálne eviduje viac ako 200 žiadostí o pridelenie služobného bytu alebo služobného apartmánu v rámci celého Slovenska.
Náborovou kampaňou prijal rezort v roku 2025 viac policajtov (1221), ako zo zboru odišlo (464). S náborom nových príslušníkov pokračuje.
Zariadenie má maximálnu kapacitu 470 lôžok. Zmluva so súkromnou spoločnosťou sa uzatvára na dobu určitú, na deväť rokov, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri roky. Celková výška nájmu vrátane predpokladaných prevádzkových nákladov predstavuje viac ako 2,2 milióna eur ročne.
Do nových priestorov sa majú postupne presunúť novoprijatí policajti, ako aj policajti z ubytovacích zariadení na uliciach Tomášikova a Romanova, kde pripravujú rozsiahlu rekonštrukciu.
MV SR v súčasnosti spravuje 338 služobných bytov, 73 apartmánov a 16 ubytovacích zariadení s počtom lôžok 1247. Aktuálne eviduje viac ako 200 žiadostí o pridelenie služobného bytu alebo služobného apartmánu v rámci celého Slovenska.
Náborovou kampaňou prijal rezort v roku 2025 viac policajtov (1221), ako zo zboru odišlo (464). S náborom nových príslušníkov pokračuje.