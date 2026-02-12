< sekcia Regióny
Rozsudok v 3 roky trvajúcej kauze Mýtnik má súd vyhlásiť 17. februára
Jozef B. opäť zopakoval, že od začiatku ide o politicky motivovaný proces a v celej kauze Mýtnik ide iba o neho.
Autor TASR
Banská Bystrica 12. februára (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, sa vo štvrtok uzavrel tri roky trvajúci proces v kauze Mýtnik, ktorá sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe (FS) v rokoch 2013 až 2018. Odznela záverečná reč posledného zo šiestich obžalovaných, advokáta Martina B., ako aj posledné slovo obžalovaných. Všetci vinu odmietajú a žiadajú oslobodenie spod obžaloby. Rozsudok má senát vyhlásiť 17. februára.
Obžalobe z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zo zločinu prijímania úplatku čelí podnikateľ Jozef B., jeho syn Jozef B. mladší, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K., advokát Martin B., niekdajší predstaviteľ FS Milan G. a podnikateľ Miroslav S.
Jozef B. opäť zopakoval, že od začiatku ide o politicky motivovaný proces a v celej kauze Mýtnik ide iba o neho. Zdôraznil, že jeho svedomie je čisté a pokojne sa pozrie všetkým sudcom priamo do očí. „Žiadny trestný čin som nespáchal ani som nikdy nemal taký úmysel,“ podčiarkol v poslednom slove.
Jozef B. mladší konštatoval, že nevynechal ani jediný deň hlavného pojednávania. Podľa neho obhajoba na základe faktov nielenže vyvrátila obžalobu prokurátora, ale poukázala aj na nezákonnosť. Obžaloba sa údajne rozpadla na základe svedeckých výpovedí či znaleckého dokazovania a konkrétnych dokumentov.
Prokurátor navrhuje pre Jozefa B. nepodmienečný trest v dolnej polovici sadzby, rovnako aj pre jeho syna a Martina B. Ďalším trom obžalovaným, Radkovi K., Milanovi G. a Miroslavovi S., navrhuje udeliť podmienečné tresty. Všetkým navrhol uložiť adekvátne peňažné tresty podľa ich majetkových pomerov.
Obžalobe z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zo zločinu prijímania úplatku čelí podnikateľ Jozef B., jeho syn Jozef B. mladší, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K., advokát Martin B., niekdajší predstaviteľ FS Milan G. a podnikateľ Miroslav S.
Jozef B. opäť zopakoval, že od začiatku ide o politicky motivovaný proces a v celej kauze Mýtnik ide iba o neho. Zdôraznil, že jeho svedomie je čisté a pokojne sa pozrie všetkým sudcom priamo do očí. „Žiadny trestný čin som nespáchal ani som nikdy nemal taký úmysel,“ podčiarkol v poslednom slove.
Jozef B. mladší konštatoval, že nevynechal ani jediný deň hlavného pojednávania. Podľa neho obhajoba na základe faktov nielenže vyvrátila obžalobu prokurátora, ale poukázala aj na nezákonnosť. Obžaloba sa údajne rozpadla na základe svedeckých výpovedí či znaleckého dokazovania a konkrétnych dokumentov.
Prokurátor navrhuje pre Jozefa B. nepodmienečný trest v dolnej polovici sadzby, rovnako aj pre jeho syna a Martina B. Ďalším trom obžalovaným, Radkovi K., Milanovi G. a Miroslavovi S., navrhuje udeliť podmienečné tresty. Všetkým navrhol uložiť adekvátne peňažné tresty podľa ich majetkových pomerov.