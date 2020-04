Rozvody tepla na sídlisku v Turčianskych Tepliciach modernizujú

Turčianske Teplice 8. apríla (TASR) - Turčianskoteplický výrobca a dodávateľ tepla zabezpečuje modernizáciu rozvodov tepla v Horných Rakovciach. S prácami začal ešte v marci, využije na to financie z fondov Európskej únie. Informovala o tom radnica kúpeľného mesta na stránke mesta.



"Modernizácia rozvodov tepla a teplej vody na sídlisku Horné Rakovce zahŕňa výmenu starých potrubí v zemi, doplnenie výmenníkových staníc do jednotlivých objektov pripojených na rozvod tepla a modernizáciu kotolne," spresnila radnica.



Celkové náklady projektu sú stanovené na 1,7 milióna eur. "Prípravné práce sa začali v marci. Zatiaľ sa všetky práce uskutočnia počas plnej prevádzky teplárne a do ukončenia vykurovacej sezóny nie sú plánované žiadne odstávky tepla alebo teplej vody," ozrejmila samospráva.



Výkopové práce sú podľa nej naplánované na štyri etapy, prvá etapa by sa mala začať v prvej polovici apríla tohto roka a posledná etapa vonkajších výkopových prác by mala byť ukončená, v závislosti od počasia, počas augusta.



"Som rád, že sa v Turčianskych Tepliciach tento rok zrealizuje dobrá investícia do modernizácie tepelných rozvodov na najväčšom sídlisku v meste. Pre obyvateľov to bude znamenať pravidelnú dodávku tepla a teplej vody na niekoľko desaťročí dopredu bez potreby ďalších veľkých opráv na rozvodoch. Zlepší sa tým komfort bývania aj cena ich bytov," skonštatoval primátor Igor Hus.



Modernizáciu tepelných rozvodov zabezpečuje spoločnosť Teplico, s. r. o., z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Mesto je spoločníkom vo firme.