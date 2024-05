Cestovný ruch v Nitrianskom kraji podporia miliónové investície

Nitra 9. mája (TASR) - V Nitrianskom kraji sa pripravujú rozsiahle investície do rozvoja cestovného ruchu. Ako informovala Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Nitriansky kraj, súhrnná hodnota pripravovaných projektov predstavuje niekoľko miliónov eur.



Podľa predsedu KOCR Daniela Balka majú investície smerovať do výstavby archeoskanzenu v Bojnej, obnovy areálu Zoborského kláštora v Nitre i do revitalizácie a modernizácie rímskeho vojenského tábora Celemantia v Iži. "Som rád, že sme o podpore týchto projektov rokovali aj so štátnym tajomníkom nového Ministerstva cestovného ruchu a športu SR Marekom Harbuľákom," doplnil Balko.



K najväčším investíciám v novodobej histórii Nitrianskeho kraja patrí podľa Balka projekt archeoskanzenu a múzea, na ktorom už dlhšie pracuje obec Bojná. "Jedinečný projekt v hodnote približne 3,4 milióna eur je zameraný na zážitkové poznávanie histórie, ktorá je v Bojnej úzko spätá s obdobím Nitrianskeho kniežatstva a počiatkami kresťanstva na Slovensku. Nové múzeum bude prezentovať unikátne archeologické nálezy a nehmotné kultúrne dedičstvo," vysvetlil starosta Bojnej Jozef Stankovský.



Druhou časťou projektu je archeoskanzen, v ktorom budú môcť návštevníci vidieť unikátne repliky stavieb z obdobia Veľkej Moravy. Obec už na projekt pripravuje pozemky, obstarala projektovú dokumentáciu a realizuje proces stavebného povolenia. "Ak všetko dobre pôjde, tak ešte tento rok by mohla byť spustená súťaž na zhotoviteľa. Financovanie má byť zabezpečené z Programu Slovensko," dodal Stankovský.



Ďalším projektom, ktorý môže posilniť cestovný ruch v Nitrianskom kraji je pripravovaná revitalizácia areálu Zoborského kláštora v Nitre. Jej súčasťou budú nové zaujímavé prvky a atrakcie. V súčasnosti je už známy aj víťaz architektonicko-krajinárskej súťaže na revitalizáciu celého priestoru. Rozpočet na projekt má byť podľa Balka približne 240.000 eur.



Tretím pripravovaným projektom je využitie potenciálu pamiatky zapísanej v zozname UNESCO, ktorou je rímsky vojenský tábor Celemantia v Iži. "Už bol podaný projekt cezhraničnej slovensko-maďarskej spolupráce na vybudovanie návštevníckeho centra. Neskôr tu bude potrebné vybudovať aj prístupovú cestu s parkoviskom. To sa však nedá z cezhraničného projektu, preto budeme musieť nájsť ďalšie zdroje," skonštatoval Balko.



Ako pripomenul, tri významné projekty v Bojnej, Nitre a v Iži prepájajú sever Nitrianskeho kraja s jeho juhom. Bude však potrebné zabezpečiť aj ich dopravné spojenie. Nitru s Komárnom a Ižou prepojí podľa Balka postupne budovaná cyklotrasa.



Bezpečné spojenie Bojnej s Nitrou by v budúcnosti mohla zabezpečiť drezina. "Starostovia z územia Miestnej akčnej skupiny (MAS) Radošinka sa dali dokopy a chcú prepojiť Nitru s Považským Inovcom prostredníctvom aktuálne nefunkčnej železničnej trate od Radošiny až po Zbehy neďaleko Nitry. Po nej by turistov mohla voziť drezina. Aktuálne je pripravená štúdia využiteľnosti na jej premávku. V letnom období by tak vznikol turisticky atraktívny spôsob dopravy, ktorý si v porovnaní s nákladmi na budovanie cyklociest nevyžaduje veľké investície," dodal Stankovský, ktorý je zároveň predsedom MAS Radošinka.