Rozvoj cyklodopravy v Partizánskom určuje nová koncepcia

Partizánske 30. novembra (TASR) - Rozvoj cyklistickej dopravy na území mesta Partizánske určuje nová koncepcia. Dokument pre samosprávu vypracovalo občianske združenie (OZ) Cyklokoalícia, využije ho aj ako podklad na čerpanie zdrojov na budovanie cyklistickej infraštruktúry. Koncepciu schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok.



"Pevne veríme, že sa nám podarilo vytvoriť dokument, prostredníctvom ktorého môže byť mesto Partizánske príkladom pre ostatné mestá na Slovensku," uviedol prezident OZ Dan Kollár.



Cieľom koncepcie je podľa neho predstaviť novú víziu dopravy v meste, zvýšiť podiel cyklistickej dopravy, bezpečnosť dopravy všeobecne, vytvoriť atraktívne prostredie pre ľudí a rovnako pripraviť podklady pre úspešné čerpanie dotácií na výstavbu cyklistickej infraštruktúry.



"Cyklodoprava je už dnes v Partizánskom pomerne populárna, mesto má ideálne predispozície na rozvoj cyklodopravy. Až 75 percent ciest obyvateľov je v rámci mesta," priblížil Kollár s tým, že cieľovou skupinou zmien sú práve obyvatelia, ktorí sa pohybujú v rámci mesta.



Cyklokoalícia sa pri tvorbe dokumentu opierala i o prieskum. Z neho okrem iného vyplynulo, že bicykel je v Partizánskom druhým najčastejším spôsobom prepravy. "Najzaujímavejším zistením bolo, že takmer 99 percent respondentov má prístup k bicyklu. To je obrovský potenciál, prvý krok má mesto tak za sebou. Stačilo by trochu zlepšiť podmienky a o to viac by bicykel obyvatelia využívali," skonštatoval Kollár.



"Sieť sme navrhovali s cieľom vysokej efektivity investícií. Jednotlivé riešenia sme vyberali tak, aby boli čo najbližšie k realizácii. Aby to neboli vzdušné zámky, aby ju mesto skutočne dokázalo realizovať aj bez možnosti čerpania európskych zdrojov," ozrejmil ďalej Peter Rozsár z Cyklokoalície.



Štúdia počíta s ôsmimi základnými cyklotrasami, ktoré pokrývajú v zásade celé mesto. Celkové náklady na ich výstavbu odhadlo združenie na 11,326 milióna eur.



Koncepciu mesto konzultovalo s viacerými partnermi vrátane pracovnej komisie, ktorá s týmto cieľom vznikla. Samospráva už projekty výstavby novej cyklistickej infraštruktúry pripravila. "Na budúci rok by malo v Partizánskom pribudnúť približne päť kilometrov cyklochodníkov," pripomenul primátor Jozef Božik.



Ide o cyklistický chodník v dĺžke 4,2 kilometra po korune hrádze rieky Nitra. Pôvodný projekt mesta v rámci cezhraničnej spolupráce bude financovať Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) z fondov Európskej únie. Ďalšie cyklochodníky majú budúci rok pribudnúť v rámci rekonštrukcie chodníkov v centre mesta.