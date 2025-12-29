< sekcia Regióny
Rozvoj rusínskej identity medzi mladými rezonoval na stretnutí
Stretnutia sa zúčastnili speváčka Ivana Brillová, výrobca zvonov Jakub Vorobeľ, zápasník MMA Lukáš Soroka a hudobníci zo skupiny Calibri Gang Kristián Hnát a Ivan Hudák.
Autor TASR
Bardejov 29. decembra (TASR) - Rozvoj rusínskej identity medzi mladými ľuďmi bol témou pondelňajšieho stretnutia mladých rusínskych aktivistov, umelcov a športovcov s predsedom Okrúhleho stola Rusínov Slovenska Milanom Jánom Pilipom v Bardejove a tajomníkom Matúšom Dopiriakom.
„Potrebujeme sa zamerať na mladú generáciu, pretože cieľom Okrúhleho stola Rusínov Slovenska, ale i ďalších rusínskych organizácií na Slovensku je zachovanie rusínskej národnosti, jazyka a kultúry. Bez mladej generácie nie je budúcnosť žiadneho národa. Ide o ľudí, ktorým sme chceli takto poďakovať za ich aktivity, činnosť a namotivovať ich v ďalšej práci. Veľa ľudí ich sleduje a vedia osloviť mladú generáciu a toto je náš cieľ,“ uviedol pre TASR Pilip.
Za najdôležitejšiu tému, ktorej je potrebné sa venovať, považuje školstvo. „Rusínske školstvo, žiaľ, je na Slovensku veľmi biedne. Máme iba dve školy s vyučovacím jazykom rusínskym. Sú to, samozrejme, malotriedky, strednú školu tu napríklad ani nemáme,“ skonštatoval Pilip a doplnil, že rusínsky jazyk je po základnej škole možné študovať až na Prešovskej univerzite v Prešove.
Podľa jeho slov Rusínov na Slovensku pribúda a napomáhajú k tomu aj umelci, ktorí sa hlásia k rusínskej národnosti. „Avšak zároveň ale cítime asimilačný trend. Výsledky sčítania, ktoré bolo v roku 2021, jednoznačne hovorili, že z tých 62.000, ktorí si uviedli rusínsku národnosť, tretina si dala prioritne rusínsku národnosť, ale dve tretiny si dali inú, väčšinou slovenskú, a rusínsku si dali ako keby druhú v poradí,“ vysvetlil Pilip.
Stretnutia sa zúčastnili speváčka Ivana Brillová, výrobca zvonov Jakub Vorobeľ, zápasník MMA Lukáš Soroka a hudobníci zo skupiny Calibri Gang Kristián Hnát a Ivan Hudák. Brillová tvrdí, že Rusínkou sa narodila a všade sa tým prezentuje, či už v piesňach, ale i na koncertoch. „Stretávam sa s tým, že ľudia tú našu prácu majú radi, hovorím to v množnom čísle, pretože je veľa Rusínov a Rusínok, ktorí sa momentálne snažia o propagáciu toho rusínskeho,“ povedala speváčka.
Pre zachovanie identity Rusínov je podľa nej dôležité, aby sa v rodinách hovorilo rusínsky a počúvali sa rusínske piesne. „Tie deti potom budú odchádzať do sveta, budú niekde inde študovať, ale nikdy nezabudnú na to, ako to bolo u nich doma, preto to bude u nich zostávať veľmi hlboko,“ uviedla Brillová.
Soroka si myslí, že veľa mladých ľudí ani nevie, čo znamená byť Rusínom. „Aj ja som bol ten prípad, mal som povedomie o tom, že to je nejaké nárečie. Nevedel som, že to je samostatný jazyk, nejaká národnosť a že sme vo viacerých krajinách,“ vysvetlil s tým, že postupne sa o Rusínov začal viac zaujímať a študovať ich dejiny.
„Potrebujeme sa zamerať na mladú generáciu, pretože cieľom Okrúhleho stola Rusínov Slovenska, ale i ďalších rusínskych organizácií na Slovensku je zachovanie rusínskej národnosti, jazyka a kultúry. Bez mladej generácie nie je budúcnosť žiadneho národa. Ide o ľudí, ktorým sme chceli takto poďakovať za ich aktivity, činnosť a namotivovať ich v ďalšej práci. Veľa ľudí ich sleduje a vedia osloviť mladú generáciu a toto je náš cieľ,“ uviedol pre TASR Pilip.
Za najdôležitejšiu tému, ktorej je potrebné sa venovať, považuje školstvo. „Rusínske školstvo, žiaľ, je na Slovensku veľmi biedne. Máme iba dve školy s vyučovacím jazykom rusínskym. Sú to, samozrejme, malotriedky, strednú školu tu napríklad ani nemáme,“ skonštatoval Pilip a doplnil, že rusínsky jazyk je po základnej škole možné študovať až na Prešovskej univerzite v Prešove.
Podľa jeho slov Rusínov na Slovensku pribúda a napomáhajú k tomu aj umelci, ktorí sa hlásia k rusínskej národnosti. „Avšak zároveň ale cítime asimilačný trend. Výsledky sčítania, ktoré bolo v roku 2021, jednoznačne hovorili, že z tých 62.000, ktorí si uviedli rusínsku národnosť, tretina si dala prioritne rusínsku národnosť, ale dve tretiny si dali inú, väčšinou slovenskú, a rusínsku si dali ako keby druhú v poradí,“ vysvetlil Pilip.
Stretnutia sa zúčastnili speváčka Ivana Brillová, výrobca zvonov Jakub Vorobeľ, zápasník MMA Lukáš Soroka a hudobníci zo skupiny Calibri Gang Kristián Hnát a Ivan Hudák. Brillová tvrdí, že Rusínkou sa narodila a všade sa tým prezentuje, či už v piesňach, ale i na koncertoch. „Stretávam sa s tým, že ľudia tú našu prácu majú radi, hovorím to v množnom čísle, pretože je veľa Rusínov a Rusínok, ktorí sa momentálne snažia o propagáciu toho rusínskeho,“ povedala speváčka.
Pre zachovanie identity Rusínov je podľa nej dôležité, aby sa v rodinách hovorilo rusínsky a počúvali sa rusínske piesne. „Tie deti potom budú odchádzať do sveta, budú niekde inde študovať, ale nikdy nezabudnú na to, ako to bolo u nich doma, preto to bude u nich zostávať veľmi hlboko,“ uviedla Brillová.
Soroka si myslí, že veľa mladých ľudí ani nevie, čo znamená byť Rusínom. „Aj ja som bol ten prípad, mal som povedomie o tom, že to je nejaké nárečie. Nevedel som, že to je samostatný jazyk, nejaká národnosť a že sme vo viacerých krajinách,“ vysvetlil s tým, že postupne sa o Rusínov začal viac zaujímať a študovať ich dejiny.