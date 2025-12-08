< sekcia Regióny
Rozvoj turizmu v B. Karpatoch by mohla koordinovať spoločná platforma
Súčasťou projektu je aj zber spoločných dát o návštevnosti.
Autor TASR
Trnava 8. decembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spolu s partnermi z Česka a Trenčianskeho kraja rozbehli projekt, ktorého cieľom je preveriť možnosti vzniku spoločnej platformy destinačného manažmentu, ktorá by do budúcna koordinovala rozvoj turizmu v Bielych Karpatoch na oboch stranách hranice spoločne so správami chránenej krajinnej oblasti (CHKO). Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
„Najprv sme potrebovali dostať slovenskú časť územia na rovnakú východiskovú úroveň, akú majú kolegovia v Česku,“ vysvetlil Marek Krnáč, zástupca riaditeľa Krajskej inovačnej a rozvojovej agentúry, ktorá je súčasťou projektu v mene TTSK. Podľa českej metodiky preto vznikol nový koncepčný dokument práce s návštevníkmi pre slovenskú časť CHKO Biele Karpaty. „Spracovatelia išli ešte ďalej a spolu s CHKO a partnermi projektu sa pozreli na to, ako by celé územie mohlo fungovať ako jedna spoločná turistická destinácia,“ dodal.
Súčasťou projektu je aj zber spoločných dát o návštevnosti. V území CHKO Biele Karpaty nainštalovali partneri tri „sčítače“ - dva na Veľkej Javorine, a to na nástupoch z českej aj slovenskej strany, a jeden na Vršatskom Podhradí. Projekt vyvrcholí 9. decembra záverečnou konferenciou v Moravskom Lieskovom v tamojšom kultúrno-komunitnom centre.
„Počas projektu sa ukázalo, ako málo sa v území spolupracuje na rozvoji udržateľných foriem cestovného ruchu,“ doplnil Pavol Štefčík z Krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región. Konferencia sa preto podľa jeho slov zameria práve na to, ako spoločne zlepšiť sieťovanie a koordináciu na slovenskej strane - v Trenčianskom a Trnavskom kraji aj cez hranice - v Juhomoravskom a Zlínskom kraji.
Podľa Lenky Durďákovej zo združenia pre rozvoj cestovného ruchu Region Slovácko bude mať spoločné riadenie cestovného ruchu priamy dosah aj na ochranu prírody v Bielych Karpatoch. „Všetky naše spoločné kroky v rozvoji turizmu musia byť v rovnováhe s potrebami krajiny a v súlade s očakávaniami miestnych obyvateľov,“ podčiarkla. Projekt Manažment udržateľnosti Biele Karpaty je financovaný z Fondu malých projektov programu Interreg Česká republika - Slovensko.
„Najprv sme potrebovali dostať slovenskú časť územia na rovnakú východiskovú úroveň, akú majú kolegovia v Česku,“ vysvetlil Marek Krnáč, zástupca riaditeľa Krajskej inovačnej a rozvojovej agentúry, ktorá je súčasťou projektu v mene TTSK. Podľa českej metodiky preto vznikol nový koncepčný dokument práce s návštevníkmi pre slovenskú časť CHKO Biele Karpaty. „Spracovatelia išli ešte ďalej a spolu s CHKO a partnermi projektu sa pozreli na to, ako by celé územie mohlo fungovať ako jedna spoločná turistická destinácia,“ dodal.
Súčasťou projektu je aj zber spoločných dát o návštevnosti. V území CHKO Biele Karpaty nainštalovali partneri tri „sčítače“ - dva na Veľkej Javorine, a to na nástupoch z českej aj slovenskej strany, a jeden na Vršatskom Podhradí. Projekt vyvrcholí 9. decembra záverečnou konferenciou v Moravskom Lieskovom v tamojšom kultúrno-komunitnom centre.
„Počas projektu sa ukázalo, ako málo sa v území spolupracuje na rozvoji udržateľných foriem cestovného ruchu,“ doplnil Pavol Štefčík z Krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región. Konferencia sa preto podľa jeho slov zameria práve na to, ako spoločne zlepšiť sieťovanie a koordináciu na slovenskej strane - v Trenčianskom a Trnavskom kraji aj cez hranice - v Juhomoravskom a Zlínskom kraji.
Podľa Lenky Durďákovej zo združenia pre rozvoj cestovného ruchu Region Slovácko bude mať spoločné riadenie cestovného ruchu priamy dosah aj na ochranu prírody v Bielych Karpatoch. „Všetky naše spoločné kroky v rozvoji turizmu musia byť v rovnováhe s potrebami krajiny a v súlade s očakávaniami miestnych obyvateľov,“ podčiarkla. Projekt Manažment udržateľnosti Biele Karpaty je financovaný z Fondu malých projektov programu Interreg Česká republika - Slovensko.