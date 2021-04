RŠK: znížili sme náklady na mzdy aj vďaka dochádzke

Bratislava 27. apríla (OTS) - Organizácie zriadené obcami na Slovensku museli vedieť vždy efektívne hospodáriť s peniazmi. Tá ružinovská nie je výnimkou. Počas roka sa podieľa na organizácii viacerých športových a spoločenských podujatí pre deti a mládež. Okrem toho spravuje napríklad Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Areál netradičných športov na Pivonkovej ulici, alebo Areál hier na Štrkovci. Posledné obdobie organizáciu trápili neustále rastúce náklady na mzdy. Po analýze stavu sa zistilo, že jedným z dôvodov rastúcich nákladov je nepresná evidencia dochádzky.“ konštatuje, riaditeľ organizácie. Pri bližšom pohľade na dochádzku približne 35 zamestnancov sa zistilo samovoľné zapisovanie odchodov a príchodov do zamestnania, ktoré nekorešpondovali s predpísanou pracovnou dobou. Rovnako sa objavil problém so svojvoľným vykonávaním nadčasov a nerešpektovaním pracovného času. Mesačne tak klub zbytočne prichádzal o svoje finančné prostriedky.Riaditeľ Ľubomír Lenár po zistení problému vedel, že musí dôjsť k okamžitej náprave. O elektronickej dochádzke napojenej na mzdový systém počul už predtým. Obával sa však vysokých nákladov, ťažkostí pri zavádzaní samotného systému a či je to vôbec vhodné riešenie aj pre typ príspevkovej organizácie ako sú oni. Všetky tieto otázniky dokázala zodpovedať Konica Minolta.“ konštatuje, ITS portfólio manažér z Konica Minolta Slovakia. Zamestnanci sa do dochádzky prihlasujú prostredníctvom kariet, ktoré priložia k snímaču. Môžu sa prihlásiť aj cez webové rozhranie, alebo priložením karty na multifunkčné zariadenie Konica Minolta. Pre prihlasovanie sa mimo pracoviska slúži virtuálna čítačka. Klub v rámci spustenia elektronickej evidencie dochádzky dostalo školenie na systém, aby každý zamestnanec presne vedel ako má postupovať.Po spustení elektronickej evidencie dochádzky sa benefity tohto systému prejavili takmer okamžite. „“ konštatuje riaditeľ organizácie. Na nový spôsob evidencie dochádzky si museli zvyknúť aj samotní zamestnanci. Podľa ich slov to však nebol problém. Oceňujú jednoduchosť riešenia a férové počítanie dochádzky. „“ konštatujez Konica Minolta Slovakia. „“ uzatvára