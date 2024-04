Rimavská Sobota vyhlásila súťaž na odpredaj bývalého internátu

Rimavská Sobota 12. apríla (TASR) - Mesto Rimavská Sobota vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na odpredaj bývalého internátu na Školskej ulici. Minimálna kúpna cena za niekdajší domov mládeže, ktorý je v zlom technickom stave, predstavuje 1,2 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom na webovej stránke mesta.



Ponuka na odpredaj bývalého internátu sa týka samotného objektu i priľahlých pozemkov. Súčasťou podmienok súťaže je i to, že záujemca musí spolu s ponukou predložiť aj investičný zámer, zastavovaciu štúdiu a vizualizáciu plánovaného využitia priestoru. Ponuky je možné predkladať do 9. mája. "Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí súťaž najneskôr do 15. mája, pričom kritériom hodnotenia je najvyššia ponúknutá cena," priblížilo mesto.



Domov mládeže v Rimavskej Sobote bol využívaný ako školský internát od roku 1965, mesto objekt získalo do vlastníctva od Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2013. Bývalý internát je v zlom technickom stave a už vyše desaťročia chátra. O jeho využití sa diskutovalo niekoľko rokov, samospráva chcela budovu prebudovať na nájomné byty, hovorilo sa aj o domove sociálnych služieb či dennom stacionári. Zámer odpredať budovu formou obchodnej verejnej súťaže schválili poslanci mesta na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.