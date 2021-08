Výjazdový tím v Rimavskej Sobote zaočkoval v auguste stovky záujemcov

Rimavská Sobota/Poltár 24. augusta (TASR) – Výjazdový očkovací tím rimavskosobotskej nemocnice očkuje od augusta v obciach na Gemeri a v Malohonte vakcínou proti koronavírusu jedenkrát do týždňa. V utorok zamieril do obce Nižné Valice, kde má aktuálne záujem o očkovanie 102 občanov z obcí Nižné a Vyšné Valice.



„Naši zdravotníci vyrazili počas prvej augustovej stredy do mesta Poltár a vakcínu proti ochoreniu COVID-19 podali celkovo 112 záujemcom nielen z Poltára, ale aj z okolitých obcí," uviedla pre TASR hovorkyňa siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková.



Výjazdová očkovacia skupina sa vzhľadom na záujem vrátila do Poltára aj nasledujúci týždeň. V utorok 10. augusta zaočkovali ďalších 42 záujemcov z mesta i okolia.



Tretie výjazdové očkovanie sa uskutočnilo 17. augusta v obciach Bátka, Uzovská Panica, Hrušovo a Striežovce. Zaočkovaných bolo spolu 79 záujemcov.



Výjazdová očkovacia služba má podľa Fedákovej vyrážať do terénu každý utorok, a to podľa nahláseného predošlého záujmu zo strany obcí. Očkuje sa jednodávkovou vakcínou od spoločnosti Johnson & Johnson.