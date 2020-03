V nemocnici v Rimavskej Sobote pribudol triediaci stan

Rimavská Sobota 23. marca (TASR) – Dovedna deväť pacientov s podozrením na nový koronavírus ošetrili doteraz v nemocnici Svet zdravia (SZ) Rimavská Sobota. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka siete SZ Jana Fedáková.



„U siedmich sa ochorenie nepotvrdilo, u dvoch momentálne čakáme na výsledky testov. Po dohode s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva je následne takýto pacient transportovaný do najbližšej nemocnice s infektologickým pracoviskom, alebo ostáva v domácej karanténe,“ konkretizovala Fedáková.



Ako dodala, vďaka spolupráci s krajským a okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru zriadili pri vstupe do areálu nemocnice stan na triedenie pacientov. „Jeho cieľom je odkloniť potenciálne rizikových ľudí už pred vstupom do nemocnice. Pomáhajú v ňom dobrovoľne študenti medicíny, ktorí verejnosti bezkontaktne merajú teplotu a vyhodnocujú ďalšie príznaky,“ dodala komunikačná špecialistka SZ.