< sekcia Regióny
RTG pracovisko v Hlohovci je po modernizácii opäť v plnej prevádzke
Počas uplynulých týždňov prebiehala výmena a inštalácia nového RTG zariadenia, ktoré prináša modernejšie technológie a presnejšie zobrazovanie.
Autor TASR
Hlohovec 11. marca (TASR) - Diagnostické centrum Nemocnice Agel Hlohovec opäť poskytuje röntgenové (RTG) vyšetrenia v plnom rozsahu. Deje sa tak po technickej modernizácii prístroja, vďaka ktorej majú byť diagnostické vyšetrenia efektívnejšie. TASR o tom informovala manažérka komunikácie Agel SK Jarmila Ševčíková.
„Modernizácia pracoviska bola realizovaná práve s cieľom zlepšiť služby. Röntgenové pracovisko je odteraz opäť k dispozícii a pripravené poskytovať diagnostické vyšetrenia v plnom rozsahu,“ ozrejmil neurológ a riaditeľ nemocnice Branislav Veselý.
Počas uplynulých týždňov prebiehala výmena a inštalácia nového RTG zariadenia, ktoré prináša modernejšie technológie a presnejšie zobrazovanie, vďaka čomu môžu zdravotníci rýchlejšie a presnejšie diagnostikovať zdravotné problémy pacientov.
„Modernizácia pracoviska bola realizovaná práve s cieľom zlepšiť služby. Röntgenové pracovisko je odteraz opäť k dispozícii a pripravené poskytovať diagnostické vyšetrenia v plnom rozsahu,“ ozrejmil neurológ a riaditeľ nemocnice Branislav Veselý.
Počas uplynulých týždňov prebiehala výmena a inštalácia nového RTG zariadenia, ktoré prináša modernejšie technológie a presnejšie zobrazovanie, vďaka čomu môžu zdravotníci rýchlejšie a presnejšie diagnostikovať zdravotné problémy pacientov.