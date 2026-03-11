Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. marec 2026Meniny má Angela , Angelika
< sekcia Regióny

RTG pracovisko v Hlohovci je po modernizácii opäť v plnej prevádzke

.
Ilustračné foto. Foto: TASR

Počas uplynulých týždňov prebiehala výmena a inštalácia nového RTG zariadenia, ktoré prináša modernejšie technológie a presnejšie zobrazovanie.

Autor TASR
Hlohovec 11. marca (TASR) - Diagnostické centrum Nemocnice Agel Hlohovec opäť poskytuje röntgenové (RTG) vyšetrenia v plnom rozsahu. Deje sa tak po technickej modernizácii prístroja, vďaka ktorej majú byť diagnostické vyšetrenia efektívnejšie. TASR o tom informovala manažérka komunikácie Agel SK Jarmila Ševčíková.

Modernizácia pracoviska bola realizovaná práve s cieľom zlepšiť služby. Röntgenové pracovisko je odteraz opäť k dispozícii a pripravené poskytovať diagnostické vyšetrenia v plnom rozsahu,“ ozrejmil neurológ a riaditeľ nemocnice Branislav Veselý.

Počas uplynulých týždňov prebiehala výmena a inštalácia nového RTG zariadenia, ktoré prináša modernejšie technológie a presnejšie zobrazovanie, vďaka čomu môžu zdravotníci rýchlejšie a presnejšie diagnostikovať zdravotné problémy pacientov.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

DUBÉCI: R.Fico obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba záujem V.Orbána

Rezort diplomacie: SR nateraz uzatvára repatriácie z Blízkeho východu

Kaliňák: Kandidáta na náčelníka GŠ OS SR predstavíme do konca marca