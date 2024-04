RTVS upozorňuje na plánovanú rekonštrukciu vysielača Suchá hora

Bratislava 18. apríla (TASR) - RTVS upozorňuje na plánovanú rekonštrukciu vysielača Banská Bystrica Suchá hora, ktorá sa začne 29. apríla od 8.00 h. Jej cieľom je zabezpečiť do ďalších rokov rovnako kvalitný príjem poslucháčom Rádia Slovensko a Rádia Regina Stred.



FM vysielač Banská Bystrica Suchá hora sa nachádza v lokalite Skalka pri Kremnici vo výške 1230 metrov nad morom s konštrukčnou výškou stožiara 300 metrov. "Plánované rekonštrukčné práce sa budú realizovať od 29. apríla s denným rozsahom prác od 8.00 h do 18.00 h, s výnimkou nedieľ. Zmluvný partner RTVS a prevádzkovateľ rozhlasových vysielačov bude pravidelne vyhodnocovať a v prípade potreby aj aktualizovať harmonogram prác v závislosti od poveternostných podmienok," uvádza RTVS.



Riaditeľ Slovenského rozhlasu Ľuboš Černák poukázal na to, že rekonštrukčné práce na vysielači Banská Bystrica Suchá hora sú nevyhnutné na zabezpečenie kvalitného a spoľahlivého vysielania Rádia Slovensko a Rádia Regina Stred do budúcnosti. "S maximálnym ohľadom na bezpečnosť a kvalitu služieb sa budeme usilovať minimalizovať vplyv týchto prác na našich poslucháčov prostredníctvom zabezpečenia niekoľkých náhradných možností príjmu signálu počas obdobia rekonštrukcie," povedal.