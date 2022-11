Rudné bane ešte nevedia, koľko bude stáť injektáž bane v Nižnej Slanej

Nižná Slaná 24. novembra (TASR) – Rudné bane zatiaľ nemajú vyčíslené náklady potrebné na betónovú injektáž bane v Nižnej Slanej v okrese Rožňava, ktorá umožní regulovať výtok mineralizovaných banských vôd do rieky Slaná. Ako pre TASR uviedol riaditeľ štátneho podniku Peter Žitňan, pôjde o špecifické práce, z ktorých väčšina sa bude realizovať v podzemí.



"Realizácia bude možná po podpise zmluvy s realizátorom. V súčasnosti riešime otázku, či bude možné zákazku zadať priamo alebo bude potrebné uskutočniť výber dodávateľa vo verejnom obstarávaní," priblížil Žitňan. Úlohu Rudným baniam uložil medzirezortný krízový štáb, ktorý zasadal v pondelok (21. 11.).



Betónová injektáž bane môže podľa riaditeľa Rudných baní výrazne prispieť k vyriešeniu problému s výtokom mineralizovaných banských vôd do rieky Slaná. "Projekt počíta s vybudovaním betónovej steny v štôlni Marta a v šachte Gabriela. Týmto dôjde k uzavretiu silne mineralizovaných vôd v rozsiahlom banskom systéme," vysvetlil Žitňan.



Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zároveň pripravilo materiál, v ktorom určí inštitúcie zodpovedné za realizáciu opatrení nielen v banských priestoroch, ale aj za vykonávanie riešení čistenia vytekajúcich banských vôd, odsávanie kontaminovaných sedimentov z toku, vybudovanie monitorovacích objektov a zabezpečenie ich financovania. O trvalom zastavení znečistenia banskými vodami na rieke Slaná rozhodne vláda.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. V polovici júna zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky. Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia.