Rudné bane pripravujú tender na ďalšie práce v bani v Nižnej Slanej

Nižná Slaná 7. augusta (TASR) - Štátny podnik Rudné bane pripravuje verejné obstarávanie na ďalšie práce v podzemných priestoroch bane v Nižnej Slanej. V podzemí bane, ktorá znečisťuje rieku Slaná, začali v druhej polovici júla práce na stavebných objektoch banskí záchranári, nadväzovať na ne má napríklad montáž potrubných prepojení v podzemí s dĺžkou viac ako 1,7 kilometra. Pre TASR to uviedol riaditeľ Rudných baní Karol Weis.



"Predmetom obstarávania budú práce v podzemí na zabezpečení stability banských diel, montáž potrubných prepojení v podzemí až na vzdialenosti cez 1700 metrov, regulácia a prevod vôd ponad šachtu v podzemí, odstrojenie a demontáž železných konštrukcií a prvkov sťažujúcich výkon a zvyšujúcich nebezpečie zrútenia a vzniku úrazov, finálna stabilizácia potrubného vedenia a zabezpečenie šachty Manó II. v podzemí," priblížil Weis.



Súčasťou tendra majú byť podľa riaditeľa štátneho podniku práce, ktoré z dôvodu rizikového prostredia v podzemí bane nedokážu zabezpečiť pracovníci Rudných baní. Predpokladaná hodnota zákazky bude predstavovať vyše 740.000 eur, štátny podnik v súčasnosti kompletizuje podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania. "Avšak vzhľadom na zmeny v zákonoch v ostatnom období je nutné riešiť aj zmenu podmienok a klasifikácií rôznych druhov prác," dodal Weis.



V rámci riešenia situácie so znečistením rieky Slaná Rudné bane od začiatku leta realizovali v bani v Nižnej Slanej viaceré úkony. Okrem geodetických meraní boli vykonané aj obhliadky a výber pozemkov vhodných pre budúce umiestnenie povrchových prvkov odkaľovania, vypúšťania a dočisťovania banských vôd. Vytvorený bol tiež 3D model hlavných štôlní vrátane dohľadaných starých banských diel v ich okolí.



"Model bol nutný pre pochopenie plytkého aj hlbokého obehu banských vôd a identifikáciu možných ciest prestupu čistých vôd do hlbokého podzemia, kde sa tvoria vysoko mineralizované vody, ktoré následne ohriate vystupujú na povrch a vytekajú do rieky Slaná. Práve poznanie komplexného modelu bane a jej chodieb umožnilo určiť nové miesto na vybudovaniu hrádze, ktorá by mala výrazne obmedziť cesty natekania čistých vôd do podzemia," vysvetlil riaditeľ štátneho podniku.



Kontamináciu vody v rieke Slaná v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit v obci Nižná Slaná potvrdili na začiatku roka 2022. Výsledky prvotných rozborov vody preukázali prekročenú hodnotu železa, mangánu, síranov či výskyt arzénu. Ešte pred letom 2022 zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky.



Na riešenie znečistenia rieky Slaná vyčlenila vláda začiatkom júna 1,5 milióna eur. Financie majú byť použité najmä na obmedzenie vtekania banských vôd do hlbokých častí bane, a tým zabránenie ich následnej kontaminácii a vytekaniu na povrch a do rieky Slaná. S prvými prácami v podzemí sa začalo v druhej polovici júla. Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, vyhlásila vláda mimoriadnu situáciu.