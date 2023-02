Rudno nad Hronom po povodni stále čaká na vodozádržné opatrenia

Rudno nad Hronom 27. februára (TASR) – Obyvatelia Rudna nad Hronom v okrese Žarnovica stále čakajú na vybudovanie vodozádržných stavieb, ktoré by mali zabrániť podobnej povodni, ako sa obcou prehnala v máji 2021. Podľa starostu Mariána Šurjanského vodu, ktorá priteká z kopcov nad obcou, zatiaľ nič nereguluje.



"Pod prehrádzkou, ktorá sa pred dvomi rokmi uvoľnila pri povodni, sa postavili len dve zdrže, ktoré majú vodný tok spomaliť, prípadne zadržiavať drevnú hmotu, ktorá by mohla upchávať priepusty popod lávky v obci. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) má ale zrealizovať vodozádržné opatrenia tak, aby voda, ktorá pri dažďoch steká do obce, nemala tendenciu narobiť škody veľkého rozsahu," povedal TASR.



Ako pre TASR uviedol hovorca SVP Marián Bocák, v roku 2023 sa v investičnom pláne podniku ráta so zrealizovaním štúdie, na základe ktorej bude môcť vo verejnom obstarávaní vybraný zhotoviteľ vytvoriť projekt a následne vybudovať samotné opatrenia. "V tejto chvíli však ani termín a ani náklady na stavbu nie je možné predpovedať," pripomenul. Stavba by podľa neho mala pozostávať z vybudovania prehradenia Rudnianskeho potoka v mieste pôvodnej prehrádzky.



Ako Bocák ďalej uviedol, SVP krátko po povodni vykonal v predmetnom úseku zabezpečovacie práce a sanáciu v minulosti niekým iným neodborne zrealizovanej prehrádzky tak, aby nedošlo k podobnej udalosti.



Podľa starostu by sa vodozádržné opatrenia mali v obci vykonať do piatich rokov od udalosti, ktorá si vyžiadala aj jeden ľudský život.