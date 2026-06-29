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Rudolf odišiel za prácou, domov sa už nevrátil: Vyhlásili pátranie

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Snímka muža, po ktorom vyhlásili pátranie. Foto: FB Polícia SR - Žilinský kraj

Nezvestný je vysoký 170 centimetrov, má strednú postavu, hnedé vlasy a modré oči.

Autor TASR
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Rosina 29. júna (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnom 32-ročnom Rudolfovi Machovskom z obce Rosina z okresu Žilina. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

„Menovaný odišiel v septembri 2025 za prácou do Holandska. Naposledy kontaktoval prostredníctvom sociálnych sietí svojho kamaráta dňa 24. júna 2026, ktorému uviedol, že plánuje návrat domov. Od uvedeného dňa o sebe nepodal žiadnu správu a do miesta svojho trvalého bydliska sa nevrátil,“ spresnila Kocková s tým, že jeho súčasný pobyt ani pohyb nie sú známe.

Nezvestný je vysoký 170 centimetrov, má strednú postavu, hnedé vlasy a modré oči. „Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala hovorkyňa.


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