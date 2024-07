Ruiny kláštora na Katarínke by mohli vylúčiť z prírodnej rezervácie

Dechtice 29. júla (TASR) - Ruiny kláštora a kostola svätej Kataríny Alexandrijskej, známeho ako Katarínka, ktorý sa nachádza pri Dechticiach v okrese Trnava, by nemuseli zostať súčasťou prírodnej rezervácie. Vyplýva to zo zámeru Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty.



Navrhuje sa zmenšenie výmery časti prírodnej rezervácie Katarína o 0,83 hektára. "V predmetnej severnej časti sa nachádzajú ruiny kostola a kláštora svätej Kataríny Alexandrijskej, ktoré prevyhlásením prírodnej rezervácie už nebudú súčasťou chráneného územia," uvádza Správa CHKO Malé Karpaty v zámere s tým, že objekt má veľkú kultúrno-historickú hodnotu.



"Ide o pôvodne barokovú stavbu kostola a kláštora s gotickým jadrom, kde sú nevyhnutné úkony na jej stabilizovanie a rekonštrukciu, ktoré nie sú v súlade s platným stupňom ochrany prírodnej rezervácie a predmetná vylučovaná časť územia má minimálnu hodnotu z hľadiska záujmov ochrany prírody," doplnila Správa CHKO Malé Karpaty v predloženom zámere.



Okresný úrad Trnava zverejnil oznámenie o zámere 11. júla. Vlastník, správca a nájomca dotknutého pozemku, obec a dotknutý orgán štátnej správy majú podľa zákona právo najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia zámeru alebo jeho verejného oznámenia podať písomné pripomienky orgánu ochrany prírody.