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Rumanová: Prestavbou historickej sýpky získa obec nové múzeum

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Obec Rumanová je hraničnou obcou Nitrianskeho, Trnavského a Galantského okresu. Najzápadnejšia obec Nitrianskeho kraja sa však svojou kultúrou viac približuje kultúre trnavského regiónu. Obyvatelia hovoria tvrdým trnavským nárečím, rumanovský kroj viac pripomína trnavský kroj ako nitriansky. V súčasnosti žije v obci 840 obyvateľov. V posledných rokoch sa zvýšil záujem o bývanie v Rumanovej, rastie záujem o obecné byty či stavebné pozemky. Na snímke nový výrobný a výskumný komplex Techno v Rumanovej 13. júla 2018. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Vplyvom zlého stavebno-technického stavu strechy a obvodových stien objekt chátra.

Autor TASR
Rumanová 21. júla (TASR) - V obci Rumanová v okrese Nitra vznikne nové múzeum poľnohospodárstva a ľudovej kultúry. Obec ho plánuje zriadiť v zrekonštruovanej historickej budove sýpky z 18. storočia, ktorá je v pôvodnom stave. Prestavbu finančne podporilo sumou 906.000 eur Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR z Programu Slovensko 2021 - 2027. Projekt podporí zachovanie miestneho kultúrneho dedičstva a rozšíri možnosti vzdelávania a cestovného ruchu, informovalo ministerstvo.

Historická stavba slúžila obyvateľom obce takmer 150 rokov na uskladnenie obilia. Sýpka má jedinečnú stavebnú štruktúru, ktorú tvoria murované obvodové múry, ale celé vnútorné členenie stavby je celodrevené. Obec získala sýpku do svojho vlastníctva v roku 2020.

Vplyvom zlého stavebno-technického stavu strechy a obvodových stien objekt chátra. V havarijnom stave je strecha, časť stropných trámov, podláh a stien. Zámerom obce je rekonštrukcia, stavebné úpravy a prístavba k existujúcej hospodárskej budove. V zrekonštruovanom objekte vzniknú priestory na expozície poľnohospodárskych strojov, zariadení a predmetov z oblasti kultúry regiónu.

Obec aktuálne zhromažďuje, reparuje a rekonštruuje výstavné exponáty do múzea. Zároveň vyzýva obyvateľov, ktorí sú vlastníkmi historických exponátov súvisiacich s poľnohospodárstvom alebo ľudovou kultúrou a chcú podporiť vznikajúce múzeum, aby exponáty darovali obci.
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