Rumuna, ktorý nútil ženu žobrať, obvinili z obchodovania s ľuďmi

Bratislava 9. marca (TASR) – Polícia obvinila 38-ročného občana Rumunska z obchodovania s ľuďmi, a to z dôvodu, že nútil 42-ročnú Moniku B. žobrať v centre Bratislavy. Pod hrozbou fyzického násilia od nej vyzbieral takmer tisíc eur. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



„Podľa zistení polície ju mal nútiť žobrať dennodenne bez ohľadu na počasie - od rána do neskorého poobedia na rôznych miestach v centre Bratislavy,“ uvádza sa v stanovisku polície. Podľa vyšetrovateľa Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii mal tak údajný páchateľ robiť od januára tohto roka až do 5. marca, keď ho polícia zadržala. „Všetky peniaze utŕžené zo žobrania mu musela ihneď odovzdávať,“ dopĺňajú policajti.



Poslušnosť si mal páchateľ vynucovať fyzickým násilím a slovnými vyhrážkami. Suma, ktorú preňho Monika B. vyžobrala a následne odovzdala, mala dosiahnuť 950 eur. „Obvinenému teraz hrozí trest odňatia slobody vo výške od štyroch do 10 rokov a vyšetrovaný je väzobne,“ uzatvára polícia.