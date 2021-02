Rusíni oslovujú v kampani k sčítaniu obyvateľov známymi tvárami

Prešov 10. februára (TASR) – Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (OSRS) v spolupráci s Rusínskou obrodou na Slovensku (ROS) spustil v týchto dňoch druhú časť informačnej kampane s názvom Sme Rusíni. Od konca novembra organizátori väčšinou približovali významné osobnosti, ktoré mali rusínsky pôvod.



"V druhej časti predstavujeme súčasníkov, ktorí sú na Slovensku známi z rôznych oblastí kultúrno-spoločenského života, a ktorí sa hlásia k svojmu rusínskemu pôvodu, prípadne majú k Rusínom blízko," povedal hovorca OSRS Peter Medviď s tým, že k heslu kampane Sme Rusíni pribudli slová "nezabudni" alebo "a budeme".



Okrem Ivany Brillovej, rusínskej speváčky známej aj vďaka programu Zem spieva, a Vladimíra Čemu, rusínskeho herca a moderátora, ktorí sú hlavnými tvárami aj v rámci bilbordovej kampane, Rusínov pri sčítaní podporujú aj ďalšie známe mená. Prostredníctvom rozhovorov či video vizitiek sa do kampane zapojili aj hudobník Ondrej Kandráč, spisovateľka Andrea Rimová, moderátorka Lenka Čviriková-Hriadeľová, herec Martin Mňahončák, spevák a redaktor rusínskeho vysielania Štefan Štec, odborník na samosprávy Michal Kaliňák, gréckokatolícky biskup eparchie v Parme vladyka Milan Lach, ale aj mnohí ďalší.



Organizátori kampane apelujú aj na to, aby sa ľudia nebáli hlásiť sa k svojej národnosti a materinskému jazyku, pretože to nespôsobuje žiadne ďalšie administratívne úkony.



Elektronickou formou realizované sčítanie obyvateľov v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 je naplánované na obdobie od 15. februára do 31. marca, tzv. asistované sčítanie sa má uskutočniť od apríla do októbra.