Rusíni si pripomínajú 30. výročie kodifikácie spisovného jazyka

Prešov 24. januára (TASR) - Koncom januára si Rusíni ako jedna zo 14 národnostných menšín na Slovensku pripomenú 30. výročie kodifikácie spisovného jazyka. Pri tejto príležitosti sa v piatok podvečer v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove uskutoční Slávnostná akadémia. Organizuje ju Rusínska obroda na Slovensku. Je najstaršou porevolučnou rusínskou organizáciou a v 90. rokoch stála na čele kodifikačného procesu. TASR o tom informoval jej predseda Martin Karaš.



Ako uviedol, súčasťou slávnostnej akadémie bude oceňovanie osobností, ktoré sa podieľali na procese kodifikácie, a takisto tých, ktorí sa dlhodobo podieľajú na ďalšej popularizácii a rozvoji rusínskeho kodifikovaného jazyka a na jeho aplikácii do každodenného života Rusínov. Program obohatí aj spevácky zbor Poddukelského umeleckého ľudového súboru (PUĽS), literárne vstupy, ako aj akordeonista Peter Sokol, rodák z rusínskej obce Šambron pri Starej Ľubovni. Súčasťou programu budú spomienky priamych účastníkov kodifikácie, ako i archívne zábery z aktu kodifikácie.



Podľa Karaša ide o historickú udalosť, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie v novodobej histórii Rusínov. Vďaka kodifikácii sa rusínsky spisovný jazyk dostal do rôznych sfér kultúrneho a spoločenského života.



"Rusíni začali v spisovnom jazyku vydávať periodickú a neperiodickú tlač, rusínsky jazyk sa objavil v televíznom a rozhlasovom vysielaní, realizovali sa preklady bohoslužobných textov, taktiež sa začal používať v profesionálnych telesách - Divadle Alexandra Duchnoviča či v PUĽS, bol zavádzaný do vyučovacieho procesu v školách, vznikol dokonca inštitút rusínskeho jazyka a kultúry na Prešovskej univerzite v Prešove a podobne. Kodifikácia upevnila postavenie novouznanej národnostnej menšiny na Slovensku, ktorá sa mohla ďalej rozvíjať," doplnil Karaš.



Rusínske organizácie na Slovensku si kodifikáciu spisovného jazyka budú pripomínať počas celého roku 2025, ktorý bol vyhlásený za Rok rusínskeho jazyka. V pondelok 27. januára sa v Bratislave uskutoční spomienkové podujatie, ktorým si pripomenú výročie kodifikácie. Následne 30. januára sa v Múzeu rusínskej kultúry v Prešove uskutoční beseda o ďalších perspektívach rusínskeho jazyka.