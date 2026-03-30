Rusínske Divadlo Alexandra Duchnoviča oslávilo 80-ročné jubileum
Výročie oslávilo v spoločnosti svojich súčasných aj bývalých členov.
Autor TASR
Prešov 30. marca (TASR) - Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove si v piatok (27. 3.) pripomenulo 80 rokov od uvedenia svojej prvej premiéry, ktorou bola inscenácia Oj, nechoď Hricko. Výročie oslávilo v spoločnosti svojich súčasných aj bývalých členov, priaznivcov a priateľov, a to sériou podujatí vrátane moderného uvedenia hry Nešťastím o zem!, ktorou divadlo svoju činohernú púť v roku 1946 začalo. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.
„Toto jediné profesionálne divadlo na Slovensku a na svete, ktoré hrá pre divákov v rusínskom jazyku, prešlo za uplynulých 80 rokov dlhú púť, od zmien zriaďovateľov po zmenu svojho mena až po získanie svojich vlastných priestorov, doslova divadelného domova,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
DAD dlhé roky pôsobilo v prenajatých priestoroch bývalého Slovenského katolíckeho kruhu. Zmeny nastali po investícii jeho zriaďovateľa PSK, ktorý odkúpil budovu, kotolňu a priľahlé pozemky s rozlohou 665 metrov štvorcových za viac ako dva milióny eur.
Divadlo vzniklo v novembri 1945 ako Ukrajinské národné divadlo, pričom svoju prvú premiéru uviedlo v marci 1946. Počas svojej histórie sa jeho zriaďovatelia menili - od krajských národných výborov až po Ministerstvo kultúry SR. Od roku 2002 je jeho zriaďovateľom PSK.
Okrem domovskej scény divadlo vystupuje aj v obciach východného Slovenska, najmä v okresoch Stará Ľubovňa, Svidník, Medzilaborce či Snina. So svojou tvorbou sa predstavilo aj v zahraničí - v Česku, Poľsku, Maďarsku, na Ukrajine, ako aj vo Švédsku, Anglicku, Holandsku, Rakúsku, Srbsku či Nemecku.
„Často chodíme aj na festivaly do Martina, Zvolena a do Bratislavy a rozumejú nám všade bez problémov a smejú sa na rovnakých replikách ako tu v Prešove. Naše publikum teda nie je len rusínsky divák. V našom hracom pláne prevládajú predstavenia so zmesou humoru a satiry, aj keď sa nevyhýbame ani dramatickým žánrom,“ priblížil úspech DAD jeho riaditeľ Marián Marko.
Divadlo Alexandra Duchnoviča ponúka divákom pestrý repertoár - od komédií až po dramatické tituly svetovej, slovenskej a ukrajinskej tvorby.
