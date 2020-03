Rúška šijú krajčírske dielne, seniorky i pracovníci krízového centra

Šaľa 18. marca (TASR) – Obyvatelia Šale a okolitých obcí spoločne pomáhajú obmedziť šírenie nového koronavírusu v regióne. Do šitia rúšok sa pustili zamestnanci Krízového centra v Šali, ktorí ušili pre bezdomovcov rúška so špeciálnym filtrom. Tie si môžu ľudia v krízovom centre oprať a opakovane použiť. Vedúci krízového centra Peter Gomboš potvrdil, že rúška rozdal priamo v teréne klientom a inštruoval ich o spôsobe používania.



Do šitia rúšok sa pustili aj šalianske seniorky. „Je potrebné chrániť práve túto vekovú kategóriu, ktorá je najviac ohrozená. Mesto zabezpečilo seniorom rúška zatiaľ v počte, v akom to bolo možné. Pomáhajú aj seniorky, šijú toľko rúšok, koľko je v ich silách,“ uviedla hovorkyňa mesta Šaľa Dajana Hanesová. Majitelia šalianskej krajčírskej dielne v pondelok (17. 3.) odstavili časť svojej výroby a na požiadanie mesta sa tiež pustili do šitia rúšok.



Starostovia obcí Trnovec nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Močenok kontaktujú postupne ženy schopné šiť rúška, aby pomohli firmám, ktoré nestačia uspokojovať obrovský dopyt. Šalianska spoločnosť zaoberajúca sa veľkoobchodom s nerezovou oceľou darovala respirátory zdravotníkom, mestským policajtom i zamestnancom radnice, ktorí sú v neustálom kontakte s verejnosťou.



Na území mesta Šaľa sa nachádza aj množstvo zahraničných zamestnancov, ktorí sa nevedia dostať domov a z dôvodu odstavenia niektorých prevádzok momentálne nepracujú. „Zamestnávatelia týmto ľuďom rúška nezabezpečili, našli sa však prevádzkovatelia ubytovní, ktorí zamestnancom zo zahraničia zakúpili rúška,“ potvrdila Hanesová.