V Kremnici nosia rúška aj sluchovo a mentálne postihnutí žiaci

Kremnica 8. septembra (TASR) - Rúška v školských laviciach povinne nosia aj žiaci so sluchovým a mentálnym postihnutím. Pre študentov Spojenej školy internátnej v Kremnici platia rovnaké nariadenia epidemiológov ako pre iných, informoval TASR riaditeľ školy Jozef Ličko.



„Naša škola vzdeláva sluchovo postihnutých a aj mentálne postihnutých žiakov. Ich postihnutie je vo väčšej miere ľahké, preto rúška budú používať všetci,“ vysvetlil Ličko. Učitelia zas počas výučby využívajú ochranný štít, nakoľko výklad prebieha posunkovaním s využitím mimiky.



„Podľa prvotného skríningu žiakov pri nástupe do školy vyhodnotíme, či je potrebné upravovať vyučovanie, ale predpokladáme, že bude prebiehať štandardne podľa rozvrhu,“ priblížil Ličko.



Spojená škola internátna má na internáte ubytovaných len päť študentov, podľa riaditeľa preto nebudú mať problém s ich prípadnou izoláciou. Vzhľadom na to, že má škola menej ako 100 žiakov, nemôže žiadať ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu o finančnú dotáciu. Z vlastných nákladov tak na zabezpečenie najmä hygienických nariadení vynaložili už viac ako 400 eur.