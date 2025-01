Ruskov stavia z eurofondov novú materskú školu za vyše dva milióny eur

Ruskov 26. januára (TASR) - Obec Ruskov začala v decembri s výstavbou novej budovy materskej školy, ktorá bude mať kapacitu 125 detí. Investícia cez eurofondy predstavuje viac ako dva milióny eur. Moderný objekt vyrastie v areáli základnej školy, nová škôlka by mala byť otvorená pre školský rok 2026/2027.



Ako uviedol starosta Ruskova Martin Smrčo, obec uspela s projektom v rámci plánu obnovy na rozšírenie kapacít materských škôl. "Dávali sme žiadosť na vybudovanie nového elokovaného pracoviska Materskej školy v Ruskove. Obec má momentálne jednu materskú školu, ktorú navštevuje približne 90 detí, pričom táto kapacita nám dlhodobo nepostačuje," povedal Smrčo pre TASR. Poukázal na rozmach výstavby rodinných domov v tejto obci neďaleko Košíc a na prisťahovanie mnohých mladých rodín s deťmi. Súčasná budova škôlky je viac ako sto rokov stará a má svoje obmedzenia v rámci priestoru i komfortu. "Preto sme chceli postaviť niečo veľké, nové, pekné, moderné, aby sme vyhoveli záujmu s tým, že naša škôlka má veľmi dobrú reputáciu," dodal starosta.



S prácami na stavbe sa začalo koncom minulého roka, zhotoviteľ má 12 mesiacov na zhotovenie diela. "To znamená, že do roka by nám mal odovzdať stavbu a potom v septembri 2026 by mali navštevovať túto materskú školu prvé deti, tak je to momentálne nastavené," povedal Smrčo.



Súčasťou hlavného pavilónu bude kuchyňa na podzemnom podlaží s dvomi výťahmi, veľká jedáleň na prízemí a prvé poschodie pre triedu. Pavilón bude prepojený s ďalšou dvojpodlažnou časťou s ďalšími triedami. Každá časť bude oddelená vykurovaním a rekuperáciou s ekonomickou úspornosťou podľa potreby. Súčasťou projektu sú aj fotovoltické panely či tepelné čerpadlo.



"Celková výška investície je 2.174.000 eur, ktoré dostaneme z plánu obnovy. V týchto financiách máme čiastočne kryté aj vybavenie kuchyne a spracovaný projekt, keďže to bol oprávnený výdavok. Očakávame, že 100.000 - 200.000 eur bude musieť uhradiť obec, aby sme to dali do finálneho stavu," skonštatoval starosta.