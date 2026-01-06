< sekcia Regióny
Rušne Mikádo slúžili po vyradení ešte v Slovenskej armatúrke Myjava
Preprava rušňov z Myjavy prebiehala 28. a 29. decembra 1980. Na akcii sa podieľali železniční odborníci a nadšenci, pričom významnú úlohu zohral Milan Doubek.
Myjava 6. januára (TASR) - Rýchlikové parné rušne radu 387, známe pod prezývkou Mikádo, patrili medzi najvýkonnejšie parné rušne Československých štátnych dráh. Poslúžili aj Slovenskej armatúrke Myjava na vykurovanie počas výstavby novej kotolne. Záchrane Mikáda sa vyše 40 rokov venuje občianske združenie (OZ) Klub železničnej nostalgie Bratislava východ. Má šancu opäť sa pohybovať po koľajniciach. Pre TASR to uviedol Peter Kallo, certifikovaný reštaurátor a člen OZ.
Rušne 387.017 a 387.019 vyrobili v Škodových závodoch v Plzni v roku 1932 a do prevádzky ČSD boli zaradené koncom toho istého roka. „Išlo o prvé trojvalcové rýchlikové parné rušne vyrobené pre ČSD s výkonom 1546 kilowattov a maximálnou rýchlosťou 110 kilometrov za hodinu,“ ozrejmil.
Zabezpečovali vnútroštátnu aj medzinárodnú rýchlikovú dopravu na tratiach Praha - Bratislava, Bratislava - Žilina - Košice či Praha - Přerov. Počas svojej služby pôsobili v depách v Prahe, Brne, Přerove a Bratislave. Z prevádzky boli vyradené v roku 1967 a odstavené ako záloha v depe Přerov. V roku 1972 rušne predali armatúrke Myjava.
Tam slúžili na kúrenie, po dokončení kotolne stratili využitie a až do roku 1980 stáli na vlečke závodu,. Prvé aktivity na ich záchranu sa začali v roku 1979. Začiatkom roka sa v Slovenskej armatúrke Myjava rozbehli záchranné práce, po ktorých mali byť rušne presunuté do Žiliny. „Napokon boli po dramatických okolnostiach prepravené do Bratislavy, kde boli odstavené na hlavnej stanici,“ spomenul Kallo.
Preprava rušňov z Myjavy prebiehala 28. a 29. decembra 1980. Na akcii sa podieľali železniční odborníci a nadšenci, pričom významnú úlohu zohral Milan Doubek. Od roku 1981 boli rušne deponované v starom depe Bratislava východ.
V roku 1993 boli prevedené do zbierok Múzejno-dokumentačného centra Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), dnes Železničného múzea SR - ŽSR. Od roku 2009 sa na ich obnove podieľa občianske združenie Klub železničnej nostalgie Bratislava východ. „Mikádo 387.017 má šancu opäť sa pohybovať po koľajniciach, čo by bolo symbolickým zavŕšením viac ako 40-ročného úsilia o jeho záchranu,“ uzavrel Kallo.
Lokomotíva sa skladá z dvoch častí, prvá časť je samotný rušeň, druhá časť je tzv. tender, ktorý už je zreštaurovaný a nachystaný v základnom nátere. „Teraz sme sa zamerali na samotnú lokomotívu, kde sa bude vymedzovať kotol a druhá fáza bude oprava celého pojazdu, rámu, kolies, ložísk a parných strojov. To nás ešte čaká do budúcnosti, takže tam sa ešte trošku zapotíme, pretože to nie je oprava na chvíľu,“ ozrejmil.
